«Ограничения я не ставлю»: Ксения Бородина рассказала, как ее дочери распоряжаются деньгами

Ксения Бородина (Фото: соцсети)
Телеведущая Ксения Бородина заявила, что не ограничивает дочерей в покупках и позволяет покупать им все необходимое, при этом старшая дочь звезды Маруся самостоятельно может тратить деньги с банковской карты звездной мамы.
Ксения решила пообщаться с фанатами и ответить на их вопросы. Одна из подписчиц поинтересовалась, сколько денег тратят ее дочери на карманные расходы.
Сейчас Бородина готовится уже к третьей свадьбе. На этот раз с Николаем Сердюковым. В своих соцсетях она охотно делится некоторыми подробностями торжества, которое обещает стать роскошным.
Одна из подписчиц спросила у телезвезды, чем именно ее привлек новый возлюбленный. По словам ведущей, Николай легкий в общении и добрый, заботливый, эмоциональный и умный.
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«Нет такого, чтобы был лимит. У Мару моя карта привязана. При этом ребенок покупает всегда то, что ей необходимо. Ограничения я не ставлю, потому что и так знаю, что она лишнего никогда не потратит. У Теоны пока такой ситуации нет, но у нее есть свои деньги, которые ей подарили на день рождения. Поэтому, если она что-то очень хочет, то можно оттуда. Но пока этих денег не просила! Бережливый Козерог! Тратить свои не хочет — мамины ждет», — ответила Бородина.
Дочери Ксении бородиной: Маруся и Теона (Фото: соцсети)Бородина воспитывает двух дочерей — Марусю и Теону. Старшая родилась в 2009 году. Ее отец — бизнесмен Юрий Будагов, с которым Бородина развелась в 2012 году. Вторая дочь появилась на свет в 2015 году от Курбана Омарова. Они расстались в 2021.
Сейчас Бородина готовится уже к третьей свадьбе. На этот раз с Николаем Сердюковым. В своих соцсетях она охотно делится некоторыми подробностями торжества, которое обещает стать роскошным.
Одна из подписчиц спросила у телезвезды, чем именно ее привлек новый возлюбленный. По словам ведущей, Николай легкий в общении и добрый, заботливый, эмоциональный и умный.
«С ним всегда есть о чем поговорить. Он умеет дружить. Он нежадный. У него невероятное чувство юмора, с ним никогда не скучно. Он целеустремленный, ответственный очень. Самое главное — он любит, и я всегда это чувствую от него», — откровенно призналась Ксения.
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Элина Позднякова