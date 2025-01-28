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«Ограничения я не ставлю»: Ксения Бородина рассказала, как ее дочери распоряжаются деньгами

Ксения Бородина рассказала, как ее дочери тратят деньги
Ксения Бородина (Фото: соцсети)

Ксения Бородина (Фото: соцсети)

Телеведущая Ксения Бородина заявила, что не ограничивает дочерей в покупках и позволяет покупать им все необходимое, при этом старшая дочь звезды Маруся самостоятельно может тратить деньги с банковской карты звездной мамы.
Ксения решила пообщаться с фанатами и ответить на их вопросы. Одна из подписчиц поинтересовалась, сколько денег тратят ее дочери на карманные расходы.

«Нет такого, чтобы был лимит. У Мару моя карта привязана. При этом ребенок покупает всегда то, что ей необходимо. Ограничения я не ставлю, потому что и так знаю, что она лишнего никогда не потратит. У Теоны пока такой ситуации нет, но у нее есть свои деньги, которые ей подарили на день рождения. Поэтому, если она что-то очень хочет, то можно оттуда. Но пока этих денег не просила! Бережливый Козерог! Тратить свои не хочет — мамины ждет», — ответила Бородина.


Дочери Ксении бородиной: Маруся и Теона (Фото: соцсети)
Бородина воспитывает двух дочерей — Марусю и Теону. Старшая родилась в 2009 году. Ее отец — бизнесмен Юрий Будагов, с которым Бородина развелась в 2012 году. Вторая дочь появилась на свет в 2015 году от Курбана Омарова. Они расстались в 2021.

Сейчас Бородина готовится уже к третьей свадьбе. На этот раз с Николаем Сердюковым. В своих соцсетях она охотно делится некоторыми подробностями торжества, которое обещает стать роскошным.

Одна из подписчиц спросила у телезвезды, чем именно ее привлек новый возлюбленный. По словам ведущей, Николай легкий в общении и добрый, заботливый, эмоциональный и умный.

«С ним всегда есть о чем поговорить. Он умеет дружить. Он нежадный. У него невероятное чувство юмора, с ним никогда не скучно. Он целеустремленный, ответственный очень. Самое главное — он любит, и я всегда это чувствую от него», — откровенно призналась Ксения.

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#ограничения
#свет
«Никто никому деньги не платил»: «муж» Анастасии Волочковой раскрыл, что их на самом деле связывает
Марчел Абаби рассказал, что его связывает с Анастасией Волочковой
28 января 2025, 13:46

Марчел Абаби и Анастасия Волочкова (фото: соцсети)

Пару недель назад Анастасия Волочкова отдыхала на Мальдивах с танцором Марчелом Абаби и даже назвала себя его женой. Однако позже призналась, что их связывает только работа.
Выяснилось, что Марчел участвует в известном танцевальном шоу Волочковой, где пара выступает вместе.

«Мы партнёры по сцене. Вы ни разу не ездили с друзьями на курорт? На Мальдивах я впервые. Сгорел там. Мы с Настей плавали на волшебные острова. Если люди не могут себе позволить подобное, для них это плачевно. Они будут комментировать и писать многое, не зная правду о том, что у нас происходит, какие у нас с Настей отношения. Никто никому деньги не платил за то, чтобы где-то появиться. Всё произошло само собой. У меня не было ни одного хейтера. Я просто ничего не читаю никогда», – объяснил 26-летний Абаби на «ШБ-шоу».
Также танцор рассказал, что у него с балериной сложилось полное взаимопонимание. Они оба трепетно относятся друг к другу и ценят дружбу.

К тому же, как ранее сообщала Волочкова, у неё с Марчелом есть идея о создании творческого центра на Мальдивах.

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#анастасия волочкова
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#отношения
#шоу-бизнес
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«Никакого спорта!»: Молодая жена Петросяна раскрыла тайну своего похудения
28 января 2025, 13:44

Татьяна Брухунова (Фото: соцсети)

На Мальдивах, где молодая жена 79-летнего комика Евгения Петросяна сейчас отдыхает вместе с супругом, она часто фотографируется в разных нарядах, в основном — коротких и приталенных. Оказывается, быстро прийти в такую прекрасную форму после вторых родов Татьяне Брухуновой помогли врачи.
Об этом она сама рассказала в своём блоге. Ещё осенью женщина жаловалась на лишние 15 килограммов, от которых никак не могла избавиться. Сейчас Татьяна вполне довольна тем, как она выглядит, пользователи Сети могут с ней согласиться. Брухунова не стала скрывать, что вернуться в хорошую форму ей помогли медики.

«Это мой путь к здоровью. Очень рада, что за год эти люди вернули меня в привычную форму», — написала знаток моды скандалистка.

Жена юмориста даже перечислила «этих людей»: эндокринолог, гастроэнтеролог, гинеколог невролог. Что характерно, диетолога в этом списке нет. По признанию Татьяны, она не слишком доверяет разнообразным диетам, особенно замешанным на спорте фитнесе.

«Вообще ненавижу спорт!» — категорично заявила спутница Петросяна.

Она уверена, что смогла вновь обрести стройную фигуру, когда наладились все обменные процессы в таком хрупком и ранимом женском организме.

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#спорт
#женщина
#медики
#пользователи
#гинеколог
#люди
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«Я выбрала самую приличную песню»: бывшая жена Гуфа познакомила дочь с творчеством отца
Экс-жена Гуфа Юлия Королёва показала реакцию дочери на творчество отца
28 января 2025, 13:32

Юлия Королева (фото: соцсети)

Бывшая жена рэпера Гуфа решила познакомить дочь с творчеством отца.
Юлия развелась с Алексеем Долматовым два года назад. Дочь экс-супругов Тина осталась жить с мамой. После непростого разрыва с музыкантом, который на протяжении длительного времени буквально преследовал её с дочерью, девушке удалось начать новую жизнь.

Теперь Королёва решила, что дочери пора познакомить дочь с творчеством отца. В своих соцсетях она опубликовала видео, на котором двухлетняя Тина смотрит клип на песню Гуфа. Девочка в милом белом платье внимательно смотрела в телефон.

Когда прозвучали первые слова, Тина сразу же узнала отца и стала радостно кричать «Папа!». После прослушивания она, покачивая головой в такт треку, сказала «Круто».

«Вот и настал этот момент. Пыталась выбрать самую приличную песню», – подписала видео 28-летняя Юлия.
Ранее Королёва признавалась, что ей очень грустно от нежелания Гуфа общаться с дочерью. По её словам, именно ей приходиться инициировать встречи и организовывать их времяпрепровождение.

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Измена мужа, тайный развод с бизнесменом из Армении и дети, поразительно похожие на Киркорова: как сейчас живёт Анастасия Стоцкая

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#шоу-бизнес
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Измена мужа, тайный развод с бизнесменом из Армении и дети, поразительно похожие на Киркорова: как сейчас живёт Анастасия Стоцкая
28 января 2025, 13:26

Анастасия Стоцкая (Фото: соцсети)

В нулевые певица и актриса Анастасия Стоцкая ворвалась на театральные подмостки с мюзиклом «Чикаго», продюсером которого выступил Филипп Киркоров, позже он помогал артистке закрепиться на отечественной эстраде.
Сейчас о Стоцкой мало известно широкому зрителю, однако она продолжает выступать, участвует в разных театральных проектах. О карьере и личной жизни певицы, и почему её дети так похожи на детей Киркорова, читайте в материале «Радио 1».

Анастасия Стоцкая (Фото: соцсети)

Была влюблена в российского поп-короля



Многие считали, что между Стоцкой и Киркоровым был роман. Спустя годы артисты рассказали о своих отношениях.

Анастасия утверждала, что в юности была сильно влюблена в певца, который тогда был женат на Алле Пугачёвой. По словам Стоцкой, она не собиралась рушить этот брак. Киркоров и вовсе называл Анастасию «единственной любовью всей своей жизни» и считал, что между ними существует «кармическая связь».

Анастасия Стоцкая и Филипп Киркоров (Фото: соцсети)

Филипп Киркоров и Анастасия Стоцкая по сей день поддерживают дружеские отношения. Певица призналась в передаче «Секрет на миллион», что до сих пор у неё дыхание перехватывает при виде его.


Два неудачных брака



Стоцкая дважды была замужем.

Первым её избранником стал актёр Алексей Секирин, известный ролью Женечки в ситкоме «Счастливы вместе». Влюблённые не только расписались в загсе, но и тайно венчались в одном из храмов Костромы.

К сожалению, через 5 лет они расстались, по слухам, из-за неверности Алексея. Оказывается, его очередная любовница забеременела и решила рожать. Об этом Анастасия узнала, когда Секирин стал папой.

Анастасия Стоцкая с детьми (Фото: соцсети)

Во второй раз артистка вышла замуж за бизнесмена из Армении Сергея Абгаряна. Они познакомились во время отдыха в Дубае. В браке у пары родились сын Саша (2011 год) и дочь Вера (2017 год).

Долгое время Анастасия ничего не рассказывала о личной жизни, но в 2019 году призналась, что с Сергеем они разошлись. Стоит отметить, что лишь в 2023 году они официально расторгли брак. Бывшим супругам удалось сохранить дружеские отношения.


Сходство сына и дочери Стоцкой с детьми Киркорова



Многие отмечают, что дети Филиппа Киркорова и Анастасии Стоцкой очень похожи внешне, особенно сыновья. Однако, артисты убеждают всех, что их наследники не родственники. По версии поп-короля, это как раз то «мистическое и кармическое», о чем он говорил ранее и не раз.

Анастасия Стоцкая и Филипп Киркоров (Фото: соцсети)

У Стоцкой другая версия. Певица уверена, что её второй муж похож на Филиппа Бедросовича, вот и дети тоже похожи. По её мнению, люди верят только в то, во что им хочется верить.


Нынешняя жизнь



Анастасии Стоцкой 42 года. Певица продолжает играть в мюзиклах, но на большой сцене появляется нечасто. Живёт вместе со своими детьми. С 2021 года встречается с артистом мюзиклов Александром Казьминым.

Анастасия Стоцкая (Фото: соцсети)

После событий 2022 года певица не уехала. Она даже участвовала в мероприятии, которое организовал Центральный академический театр Российской армии. Все вырученные средства были отправлены участникам СВО.


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«Ограничения я не ставлю»: Ксения Бородина рассказала, как ее дочери распоряжаются деньгами

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#радио 1
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«В интимных отношениях нет никаких этапов и правил»: Волочкова высказалась о сексе на первом свидании
Волочкова высказалась о сексе на первом свидании
28 января 2025, 13:25

Анастасия Волочкова (Фото: соцсети)

В интимной жизни нет никаких правил и этапов, заявила балерина Анастасия Волочкова, говоря о возможности секса на первом свидании.
«Я считаю, что в интимных отношениях нет никаких этапов, правил и канонов. Неважно, на первом свидании случится секс, на втором или на третьем. Вот этот садомазохизм, как мне кажется, ни к чему хорошему не приведет», — заявила Волочкова в беседе с NEWS.ru.

Балерина считает, что секс имеет право существовать и без любви, однако без эмоций он не будет полноценным. Так, Волочкова посоветовала действовать так, как «подсказывает душа».

«Как говорится, если будешь всем давать, то сломается кровать. Надо идти на зов своего сердца, а не опираться на правила, которые написали какие-то люди или психологи», — заключила Анастасия.

Тем временем Волочкова, недавно отпраздновавшая свой 49-й день рождения, заявила, что не выглядит на свой возраст. По ее мнению, ей можно дать 35 лет, и все благодаря хорошей генетике.

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Бойкот Волковой, брак с богатым мужчиной и ремонт за 100 млн: как экс-солистка «Тату» Лена Катина нашла свое счастье
28 января 2025, 13:14

Лена Катина (Фото: соцсети)

Еще на пике популярности группы «Тату» Лена Катина сильно отличалась от своей напарницы Юлии Волковой. Прошли годы, а разность в характерах и судьбах певиц стала еще более явной.
«Волкова строила из себя прожженную жизнью женщину и в наших девичьих разговорах намекала на опыт с парнями. Мне до нее было далеко в этом плане. Ну, нравился брат лучшей подруги: около месяца мы встречались, ходили за ручку, первый раз поцеловались. Однако в свои 16 лет я еще толком не могла понять, как это — когда «он», к примеру, нужен. А уж чтоб «она». В общем, разницы особой не видела. И вот мы стоим около микрофона, выкрикиваем эти две фразы по очереди и ржем», — говорила Лена Катина о начале работы в группе.

Основатель трансактного анализа Эрик Берн делился, что при взгляде на пятилетнего ребенка, можно предположить, как сложится его жизнь. Лена и Юля сильно различались по характеру. Еще когда девочки были юны, то можно было подумать, что Лена будто бы создана быть примерной женой и мамой, а вот Юля казалась неисправимой бунтаркой. Во взрослом возрасте девочки, в принципе, и остались такими же.

Лена Катина и Юлия Волкова (Фото: соцсети)

Жестокие игры

Волкову не любили уже в юности. А Лена в некоторых ситуациях представала весьма жестким ребенком.

«Это был бойкот. Волкова зашла в гримерку — Сережка Лазарев смерил ее холодным взглядом и удалился, задев плечом. «Пр-ривет», — немного растерянно протянула бедная Юлька. Владик Топалов с ногами забрался на подоконник и уперся лбом в стекло. Я стряхнула на лицо рыжие кудри, чтобы скрыть улыбку. Юля бросила сумку на пол и выбежала, хлопнув дверью. Уже перед самым началом занятия мы нашли ее возле раковины в туалете: потекшую тушь вокруг глаз она промокала кусочком туалетной бумаги. «Волкова, ты чо? Мы же пошутили!» — гоготали мальчишки. «Не смешно! — звенящим от обиды голосом выкрикнула Юлька: — За что?» А ни за что — такие у нас в «Непоседах» практиковались жестокие игры», — вспоминала Катина.

В «Непоседах» девочки не были хорошими подругами. Тесно общаться они начали лишь в группе «Tату». Когда Юля увидела Лену в студии, то очень удивилась. В тот же момент они убежали болтать в туалет.

«Юлька сыпала вопросами: «А как тут? А что?» В тот же день Лена перешла с продюсером Шаповаловым на «ты». До этого стеснялась и ходила по студии на цыпочках: взрослые мужчины все-таки. А Юлька влетела и с ходу поинтересовалась: «Вань, давай «на ты», а?». Так она проломила границы и все стали обращаться друг к другу на «ты»», — рассказывала Катина.

Лена Катина и Юлия Волкова (Фото: соцсети)

Шаповалов поверил в свое могущество

Изначально Шаповалов не подбирал девочек, которые будут противоположны друг другу. Это вышло само собой, а Шаповалов уже начал наблюдать за Юлей и Леной, играть на разнице характеров. Однако сначала продюсер и не понимал толком, как контролировать девочек.

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Катина вспоминала, что Шаповалов лишний раз не выпускал их в публичное пространство, чтобы избежать сплетен. В какой-то момент Юлю и Лену позвали повеселиться в модное по тем временам казино «Метелица». Волкова начала уговаривать подругу пойти на «тусовку» и уверяла, что никто об этом не узнает.

«Мы разоделись, встали на каблуки — нас нельзя было не заметить. А там еще и алкоголь рекой. На следующий день Ваня тряс у нас перед носами газетой со светской хроникой — мы на фотке с бокалами», — уточнила певица.

Продюсер кричал, что такая выходка — пошлость и совсем не вписывалась в образ девочек.

«Мы шокировали весь мир — страну за страной, — и казалось, Шаповалов поверил в свое всемогущество. По его отмашке на Красной площади навстречу друг другу бежали сотни девочек в школьной форме. Вся Америка всколыхнулась после того, как мы выступили против войны в Ираке, послав ее чисто по-русски на три буквы — о чем свидетельствовала надпись на наших с Юлей майках. В Англии на Ваню чуть не натравили Скотланд-Ярд, назвав наш клип «Я сошла с ума» эталоном сладких грез всех британских развратников», — отмечала Лена.

В один день Волкова рассказала Катиной о том, что находится в положении. Лена поддержала ее и сказала, что ребенок — это свято, и если так получилось, то нужно рожать.

Сашо Кузманович и Лена Катина (Фото: соцсети)

«Хороший парень, но тебе не подходит»

Волкова была во всех смыслах «ранней» девушкой, а Катина наоборот. Когда появился на свет ребенок Юли, Катина как раз начала писать диплом в институте на тему «Проблемы самоактуализации современной женщины на основе литературных произведений и жизненного опыта».

У Лены долго не получалось создать свою семью. Она старалась соблюдать осторожность.

«Мои мужчины были не из мира шоу-бизнеса, а из дружеских компаний. Почти все ровесники — один даже бывший одноклассник. Я всегда зарабатывала на порядок больше второй половины, но для меня это было неважно. Всех знакомила с мамой, а она, как правило, говорила: «Хороший парень, но тебе не подходит». И я не верила, старалась доказать обратное. А потом сама приходила к этому», — подчеркивала Катина.

Первый брак певицы был с рок-музыкантом Сашо Кузмановичем и продлился он шесть лет. Однако в 2019 году пара развелась, а сын остался с Леной.

В 2021 году в передаче «Секрет на миллион» Катина поделилась, что находится в отношениях. Потом стало известно имя её мужчины. Уроженец Читы Дмитрий Спиридонов прошел путь от бедности до фантастического успеха. Сначала Спиридонов стал главой отдела продаж читинского отделения «Почты России». В 2008 году его назначили коммерческим директором магазина бытовой техники «Славел», потом в 2020 году Дмитрий стал советником заместителя председателя правления Банка «Тинькофф».

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Огромное состояние не повлияло на характер и привычки Спиридонова. Он говорил, что остался таким же простым читинским парнем, который носит одни и те же вещи, ходит в один и тот же ресторан. Это совсем не помешало ему с уже женой (с Катиной они заключили брак в 2022 году) сделать дорогостоящий ремонт, когда они купили дом на Новой Риге площадью 580 квадратов. Жилищем они «похвастались» в передаче «Звезды сошлись».

Лена Катина и Дмитрий Спиридонов (Фото: соцсети)


Когда ведущий передачи Тимур Еремеев поинтересовался, сколько пара отдала за ремонт, они не сразу ответили.

«Много. 40 с лишним миллионов. Кто делал ремонт, прекрасно знает, из чего вырастают такие суммы — помимо всяких плиток, отделочных материалов» — рассказала Лена.

«Да какие 40?! За сотку!» — перебил ее супруг.

«Я чего-то, видимо, не знаю, Димочка?» — говорила Катина.

В Сети порой говорят, что Волкова нервничает, когда читает новости про счастливую коллегу, но, вероятно, это всего лишь домыслы. Девушки всегда были разными, их жизненные цели кардинально отличались друг от друга. То же самое можно сказать и о судьбах певиц.

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Мама Ирины Алферовой отметила 103-летие с дочерью и внучкой
28 января 2025, 13:12

Ксения, Ирина и Ксения Архиповна Алферовы (фото: соцсети)

Мама актрисы Ирины Алферовой отпраздновала 103-летие с дочерью и внучкой.
Жена Егора Бероева Ксения Алферова в соцсетях опубликовала фотографии с мамой и бабушкой Ксенией Архиповной Алферовой, которой на днях исполнилось 103 года. Родственницы позировали в комнате, украшенной шарами, а на столе стоял торт с надписью: «Бама! Ты лучшая! 103».

Фото: соцсети

«Знаете, за что даётся такое красивое долголетие? За исполнение пятой заповеди: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, даёт тебе». А также за доброе сердце, щедрость душевную, любовь к людям, к жизни и за бесконечное чувство благодарности за всё, что дал тебе Господь!», – написала Алферова-младшая.
Ксения Архиповна ветеран Великой Отечественной войны. Она участвовала в боевых действиях под Москвой. В начале войны она добровольно отправилась работать на эвакуированный в Новосибирск завод по производству орудий. Каждый день она находилась по щиколотку в ледяной воде. После этого выучилась на радистку и ушла на фронт.

Ирина Алфёрова поблагодарила маму за Победу и отметила, что 9 Мая главный праздник в году для Ксении Архиповны.

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Киркоров спел на свадьбе в Нью-Йорке: выступление с Кристиной Орбакайте, песни на иврите и поддерживающие Украину гости
Киркоров выступил на одной сцене с Орбакайте на еврейской свадьбе в Нью-Йорке
28 января 2025, 12:51

Филипп Киркоров (фото: соцсети)

Филипп Киркоров выступил на одной сцене с Кристиной Орбакайте на еврейской свадьбе в Нью-Йорке. Среди гостей был организатор мероприятий в поддержку Украины, пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что роскошное мероприятие прошло на одной из самых больших свадебных площадок Нью-Йорка Da Mikele Illagio.

Киркоров исполнил свои русскоязычные хиты «А я и не знал, что любовь может быть жестокой», «Единственная моя» и «Дива». А также спел композицию на азербайджанском языке и исполнил песню «Хава нагила» на иврите.

На этой же сцене во время торжества выступала Кристина Орбакайте, исполнившая хит «Я не отдам тебя никому». А также Ангелина Каплан, Артур Амирян и израильский певец Ицик Орлев.

Среди гостей была замечена известная event-менеджер Алена Галушко. В 2022 году она активно высказывалась в поддержку Украины, а также организовывала благотворительные вечера, на которых выступали популярные украинские исполнители, например, KAZKA.

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«Семья Кеосаяна ждёт, что он выйдет из комы. Тяжелейшая ситуация для мамы, которая уже похоронила одного сына»: Отар Кушанашвили о Тигране Кеосаяне
Отар Кушанашвили пожелал сил семье Тиграна Кеосаяна
28 января 2025, 12:32

Тигран Кеосаян (фото: соцсети)

Телеведущий Отар Кушанашвили пожелал сил семье режиссёра Тиграна Кеосаяна, пережившего клиническую смерть и кому.
8 января журналистка Маргарита Симоньян сообщила, что её супруг пережил клиническую смерть и впал в кому. В настоящее время он продолжает находиться в крайне тяжёлом состоянии.

Шоумен рассказал, что знаком с Кеосаяном с 1992 года и даже снимался в его сериале. Он переживает за товарища.

«Мы очень дружили. Но кем бы я был, если бы не сказал, что люблю его, выражаю поддержку и сочувствие семье, которая ждёт, что он выйдет из комы. Мы все этого ждём. Это пограничная ситуация. Тяжелейшая для мамы, до сих пор живой, которая похоронила уже одного сына, а теперь наблюдает, как беспомощен второй», –поделился Кушанашвили в программе «Каково?!».
Журналист отдельно обратился к Симоньян, пожелал ей сил и стойкости.

59-летний Тигран Кеосаян давно имеет проблемы с сердцем. В 2008 и 2010 годах он перенёс два инфаркта. А в начале 2025 года пережил клиническую смерть и впал в кому.

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