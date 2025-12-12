«Альфонсов не рассматриваю»: Наталья Рудова рассказала о требованиях к мужчинам

12 декабря 2025, 21:06

Наталья Рудова рассказала, каким должен быть её избранник

Наталья Рудова (Фото: Instagram* / @rudovanata)

Актриса Наталья Рудова призналась, что сейчас её сердце свободно, но к будущему партнёру у неё есть конкретные требования. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Наталья отметила, что для неё важно, чтобы мужчина был финансово самостоятельным и зарабатывал не меньше неё.





«Молодые и красивые парни, пишите. Альфонсов я не рассматриваю, я самодостаточная личность, я себя люблю. Поэтому парень как минимум должен зарабатывать как я, как максимум — конечно, хотелось бы больше, чтобы он чувствовал себя уверенно. В какой-то момент его сожрет то, что я зарабатываю больше. Как я в отпуски буду ездить? Я работаю, сама зарабатываю, есть мой определенный материальный уровень, который я заслужила сама лично. Я не готова от него отказываться», — заявила 42-летняя актриса.