От «нелицеприятных слов» до песни: Дубцова написала трек для старого друга Шаляпина
Ирина Дубцова решила написать песню для Прохора Шаляпина, с которым она много лет практически не общалась. Об этом сообщает Telegram-канал «Дни.ру шоу-бизнес».
Ранее артистка критиковала своего друга детства, что сам Шаляпин не раз упоминал в интервью, называя её «сбитой летчицей» и рассказывая о разочаровании в её поведении: они вместе начинали карьеру, но Дубцова, по его словам, не поддерживала его в трудные моменты.
Позже певица язвительно отметила, что уже никто не помнит, кто такой Прохор Шаляпин, и добавляла, что готова помогать ему с репертуаром только при определённых условиях, намекая на личные обстоятельства.
Однако сейчас ситуация изменилась: Прохор на подъёме в карьере, и Дубцова всё же решила протянуть руку помощи, написав для него новый трек, чем вызвала интерес поклонников и обсуждения в СМИ.
