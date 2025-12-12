От «нелицеприятных слов» до песни: Дубцова написала трек для старого друга Шаляпина

12 декабря 2025, 20:50

Дубцова вновь сотрудничает с Шаляпиным после многолетнего молчания

Ирина Дубцова (Фото: Instagram* / @dubtsova_official)

Ирина Дубцова решила написать песню для Прохора Шаляпина, с которым она много лет практически не общалась. Об этом сообщает Telegram-канал «Дни.ру шоу-бизнес».