«Всему свое время»: Тимоти Шаламе высказался о теории двойника-рэпера

12 декабря 2025, 20:12

Тимоти Шаламе ответил на слухи о том, что он и рэпер EsDeeKid — один человек

Тимоти Шаламе (Фото: Instagram* / @tchalamet)

В соцсетях продолжают обсуждать конспирологическую теорию о том, что Тимоти Шаламе и таинственный рэпер EsDeeKid могут быть одним и тем же человеком.





Пользователи сети сравнивают немногочисленные кадры артиста с фотографиями голливудской звезды и находят поразительное сходство, особенно во взгляде.



Личность EsDeeKid по-прежнему окутана полной тайной: он не показывает лицо, а в интернете доступны лишь три его снимка. Это только подогревает интерес и подпитывает слухи.



В недавнем интервью Тимоти впервые коснулся обсуждений — и сделал это максимально загадочно.





«Не хочу это комментировать. Скажу лишь одно: всему своё время», — уклонился он от прямого ответа.