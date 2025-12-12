«Всему свое время»: Тимоти Шаламе высказался о теории двойника-рэпера
Тимоти Шаламе ответил на слухи о том, что он и рэпер EsDeeKid — один человек
В соцсетях продолжают обсуждать конспирологическую теорию о том, что Тимоти Шаламе и таинственный рэпер EsDeeKid могут быть одним и тем же человеком.
Пользователи сети сравнивают немногочисленные кадры артиста с фотографиями голливудской звезды и находят поразительное сходство, особенно во взгляде.
Личность EsDeeKid по-прежнему окутана полной тайной: он не показывает лицо, а в интернете доступны лишь три его снимка. Это только подогревает интерес и подпитывает слухи.
В недавнем интервью Тимоти впервые коснулся обсуждений — и сделал это максимально загадочно.
«Не хочу это комментировать. Скажу лишь одно: всему своё время», — уклонился он от прямого ответа.С учётом того, что Шаламе не раз проявлял себя в музыке, теория перестала казаться фанатам фантастикой. Но правда это или игра воображения поклонников, пока остаётся тайной.