«Даже если я умру»: Дмитрий Дибров шокировал откровением на открытии театра Навки

12 декабря 2025, 20:16

Телеведущий Дмитрий Дибров на открытии театра Навки вспомнил Юрия Николаева

Дмитрий Дибров (Фото: Instagram* @polinadibrova)

Дмитрий Дибров выступил с неожиданным заявлением на открытии Большого Ледового театра Татьяны Навки. Его слова приводит издание Super.ru.





Во время мероприятия Дибров вспомнил своего близкого друга, ведущего Юрия Николаева, который недавно умер. Шоумен заявил, что тяжело переносит эту утрату.

«Я даже всплакнул, когда узнал, что Юра ушёл. Это был мой очень близкий друг. Много десятилетий», — высказался Дмитрий.

«Даже если я в этом году умру, а такое может быть, я всё равно уже над ними (сыновьями, — прим. ред.) всю жизнь», — сказал телеведущий.