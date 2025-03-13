Алиана Устиненко опровергла обвинения бывшего мужа в жестоком обращении с детьми

Алиана Устиненко (Фото: Telegram-канал @alianaustinenko)
Алиана Устиненко, известная участница реалити-шоу «ДОМ-2», стала объектом проверки органов опеки после того, как ее бывший супруг Александр Гобозов подал жалобу, утверждая, что она жестоко обращается с детьми и воспитывает их в антипатриотических условиях. Гобозов также обвинил экс-супругу в употреблении наркотиков.
Вчера представители исполнительной власти посетили Алиану и ее сына Роберта для проведения проверки. Как сообщила сама Устиненко в своем Telegram-канале, проверка подтвердила, что обвинения являются ложными.
Она отметила, что органы опеки пообщались с Робертом и даже посмотрели его телефон, убедившись в отсутствии какого-либо настраивания со стороны матери. Сын рассказал о своих чувствах по поводу ситуации и о том, как он относится к происходящему.
Кроме того, представители опеки ознакомились с информацией о судимости биологического отца Роберта и его уклонении от оплаты алиментов. Алиана подчеркнула, что они также обратили внимание на публичные оскорбления и унижения со стороны Гобозова в ее адрес и адрес ее нынешнего партнера.
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«Конечно же, они все увидели и поняли, что это просто ложный донос», — написала Алиана.
Она отметила, что органы опеки пообщались с Робертом и даже посмотрели его телефон, убедившись в отсутствии какого-либо настраивания со стороны матери. Сын рассказал о своих чувствах по поводу ситуации и о том, как он относится к происходящему.
Кроме того, представители опеки ознакомились с информацией о судимости биологического отца Роберта и его уклонении от оплаты алиментов. Алиана подчеркнула, что они также обратили внимание на публичные оскорбления и унижения со стороны Гобозова в ее адрес и адрес ее нынешнего партнера.
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Дарья Осипова