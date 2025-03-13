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Алиана Устиненко опровергла обвинения бывшего мужа в жестоком обращении с детьми

Алиана Устиненко (Фото: Telegram-канал @alianaustinenko)

Алиана Устиненко (Фото: Telegram-канал @alianaustinenko)

Алиана Устиненко, известная участница реалити-шоу «ДОМ-2», стала объектом проверки органов опеки после того, как ее бывший супруг Александр Гобозов подал жалобу, утверждая, что она жестоко обращается с детьми и воспитывает их в антипатриотических условиях. Гобозов также обвинил экс-супругу в употреблении наркотиков.
Вчера представители исполнительной власти посетили Алиану и ее сына Роберта для проведения проверки. Как сообщила сама Устиненко в своем Telegram-канале, проверка подтвердила, что обвинения являются ложными.

«Конечно же, они все увидели и поняли, что это просто ложный донос», — написала Алиана.

Она отметила, что органы опеки пообщались с Робертом и даже посмотрели его телефон, убедившись в отсутствии какого-либо настраивания со стороны матери. Сын рассказал о своих чувствах по поводу ситуации и о том, как он относится к происходящему.

Кроме того, представители опеки ознакомились с информацией о судимости биологического отца Роберта и его уклонении от оплаты алиментов. Алиана подчеркнула, что они также обратили внимание на публичные оскорбления и унижения со стороны Гобозова в ее адрес и адрес ее нынешнего партнера.

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13 марта 2025, 08:38

Юлия Ефременкова с сыновьями Кристианом и Даниэлем. (Фото: Инстаграм* @efremenkovvvva)

Звезда Дома-2 Юлия Ефременкова не только занимается бизнесом, сдаёт квартиры в Москве и Краснодаре и ведёт свой блог, но и одна воспитывает двоих близнецов. Недавно она рассказала о плановом посещении врача из-за врождённых проблем со здоровьем у одного из близнецов, Даниэля.
Дело в том, что у мальчика с рождения диагностированы мегауретер и пиелоэктазия, пояснила Юлия в коротком ролике, опубликованном в её социальной сети. Визит к врачу носил плановый характер, но позже придётся поехать ещё в областную больницу. Это нужно для проведения всестороннего обследования и получения направления на госпитализацию, которое частная клиника дать не может, уточнила теледива.

Ефременкова уточнила, что операция пока не требуется, медики считают консервативную терапию вполне достаточной. Но, конечно, она не может не переживать за здоровье Даниэля.

Неизвестно, станут ли проблемы со здоровьем у одного из сыновей поводом для Мондезира Свет-Амура связаться с Юлией. По её словам, в последнее время отец близнецов ведёт себя не лучшим образом. Около месяца назад он приехал в квартиру бывшей супруги без предупреждения, а потом опубликовал видео, в котором обвинял Ефременкову в неподобающем поведении и в том, что она подвергает риску детей своим образом жизни и знакомствами.

При этом сама Юлия после скандального расставания с Мондезиром вовсе не была против его общения с сыновьями. Но бывший муж продолжает выступать с новыми обвинениями и «разоблачениями.

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#медики
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«Самый страшный кошмар в жизни!»: актриса Галь Гадот рассказала о своей четвертой беременности
Галь Гадот рассказала о появлении тромбов в мозге во время своей беременности
13 марта 2025, 06:13

Галь Гадот (Фото: Instagram*/gal_gadot)

Актриса Галь Гадот никогда не была откровенна в вопросах личной жизни. Многие фанаты и не могли подумать о том, что в свои 39 лет «Чудо-женщина» уже является многодетной матерью. У Гадот четыре ребенка, при чем вынашивание последнего прошло для актрисы не совсем гладко.
Во время телешоу Джимми Фэллона Галь открыла завесу и поделилась одним из самых страшных моментов в своей жизни. Это случилось, когда Гадот вынашивала свою дочь Эри.

Как пишет «7 Дней», все началось с обычной головной боли. При этом она не прекращалась на протяжении трех недель, после чего актриса решила обратиться к врачам. Сначала медики убедили Гадот не волноваться, а боли объяснили избытком гормонов. На тот момент Галь уже находилась на восьмом месяце беременности.

«Больше восхищала»: как дочь Успенской порадовала свою мать
«Больше восхищала»: как дочь Успенской порадовала свою мать

Позже было принято решение все-таки сделать актрисе МРТ, в ходе которого выявили образование трех тромбов в мозгу у Гадот. Они были настолько крупными, что с высокой вероятностью у Галь мог случиться инсульт. В экстренном порядке ее госпитализировали в больницу, где актрисе сделали кесарево сечение, а только после этого приступили к сложнейшей операции на сосудах мозга.

Как рассказала сама Гадот, за это чудо она благодарит смою малышку Эри. В переводе с иврита имя девочки означает «Мой свет». Актриса объяснила, что решила поделиться этой историей с другими женщинами, особенно с теми, кто ждет ребенка. По словам звезды, необходимо прислушиваться к своему телу, и оно непременно сообщит, что нам нужно.

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#дети
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«Больше восхищала»: как дочь Успенской порадовала свою мать
Дочь Успенской Плаксина порадовала свою мать пируэтами на шесте
12 марта 2025, 22:07

Любовь Успенская и Татьяна Плаксина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Дочь исполнительницы шансона Любови Успенской Татьяна Плаксина порадовала свою мать пируэтами на шесте. Подробностями Любовь Успенская поделилась в соцсетях.
«Никогда не перестаю восхищаться человеческими возможностями. И в этом плане моя доченька меня огорчала, но больше восхищала. Я пережила большое горе, но и большие радости, потому что она настолько трудолюбива и умеет посвящать все свое время хорошим делам: танцевать, петь, сочинять музыку и не бездельничать, как многие молодые люди, проводя свое время по клубам, тусовкам», — написала Успенская, опубликовав ролик с танцами наследницы.
В отношениях Успенской и Плаксиной было множество драматичных моментов. Одним из них стал отъезд дочери шансонье из России. Плаксина едва не довела маму до приступа, пропав с радаров, однако сейчас у них все хорошо.

Ранее сообщалось, что подарили Ксении Бородиной на день рождения.

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Известна общая стоимость подарков Бородиной на день рождения
Стоимость подарков Бородиной на день рождения составляет больше миллиона рублей
12 марта 2025, 20:31

Ксения Бородина (Фото: Instagram*/borodylia)

Больше миллиона рублей стоят подарки, которые получила телеведущая Ксения Бородина на день рождения. Как уточняют бьюти-обозреватели, звезда «Дома-2» праздновала 42-летие в Куршевеле.
Актриса Ольга Орлова подарила имениннице сумочку Chanel, чья стоимость составляет от 400 тысяч рублей. Кроме того, Бородиной вручили костюм Dior более чем за 200 тысяч, туфельки Amina Muaddi в сто тысяч, а также босоножки Saint Laurent, чей ценник свыше 100 тысяч и несессер Hermes за 130 тысяч рублей.

При этом гости добирались в Куршевель за свой счет.

Ранее сообщалось, кто из звезд отечественного шоу-бизнеса подогрел слухи о романе. Подробнее в нашем материале.

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Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд подогрели слухи о романе
12 марта 2025, 19:10

Анна Пересильд (фото: Telegram @officialannaperesild)

В сети появился новый клип на песню 19-летнего Вани Дмитриенко. Главную роль в нем сыграла 15-летняя Анна Пересильд.
В кадре певец и актриса трогательно обнимались, что спровоцировало слухи об отношениях молодых людей. Под видео поклонники написали множество восторженных комментариев звездам.

Стоит отметить, что официально пара не комментировала свои отношения.

Напомним, в декабре прошлого года Анна Пересильд рассталась с коллегой по сериалу «Слово пацана» Ярославом Могильниковым.

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