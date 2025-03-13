Звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова рассказала о проблемах со здоровьем у одного из близнецов

Юлия Ефременкова с сыновьями Кристианом и Даниэлем. (Фото: Инстаграм* @efremenkovvvva)
Звезда Дома-2 Юлия Ефременкова не только занимается бизнесом, сдаёт квартиры в Москве и Краснодаре и ведёт свой блог, но и одна воспитывает двоих близнецов. Недавно она рассказала о плановом посещении врача из-за врождённых проблем со здоровьем у одного из близнецов, Даниэля.
Дело в том, что у мальчика с рождения диагностированы мегауретер и пиелоэктазия, пояснила Юлия в коротком ролике, опубликованном в её социальной сети. Визит к врачу носил плановый характер, но позже придётся поехать ещё в областную больницу. Это нужно для проведения всестороннего обследования и получения направления на госпитализацию, которое частная клиника дать не может, уточнила теледива.
Ефременкова уточнила, что операция пока не требуется, медики считают консервативную терапию вполне достаточной. Но, конечно, она не может не переживать за здоровье Даниэля.
Неизвестно, станут ли проблемы со здоровьем у одного из сыновей поводом для Мондезира Свет-Амура связаться с Юлией. По её словам, в последнее время отец близнецов ведёт себя не лучшим образом. Около месяца назад он приехал в квартиру бывшей супруги без предупреждения, а потом опубликовал видео, в котором обвинял Ефременкову в неподобающем поведении и в том, что она подвергает риску детей своим образом жизни и знакомствами.
При этом сама Юлия после скандального расставания с Мондезиром вовсе не была против его общения с сыновьями. Но бывший муж продолжает выступать с новыми обвинениями и «разоблачениями.
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* Запрещённая в России социальная сеть
Ефременкова уточнила, что операция пока не требуется, медики считают консервативную терапию вполне достаточной. Но, конечно, она не может не переживать за здоровье Даниэля.
Неизвестно, станут ли проблемы со здоровьем у одного из сыновей поводом для Мондезира Свет-Амура связаться с Юлией. По её словам, в последнее время отец близнецов ведёт себя не лучшим образом. Около месяца назад он приехал в квартиру бывшей супруги без предупреждения, а потом опубликовал видео, в котором обвинял Ефременкову в неподобающем поведении и в том, что она подвергает риску детей своим образом жизни и знакомствами.
При этом сама Юлия после скандального расставания с Мондезиром вовсе не была против его общения с сыновьями. Но бывший муж продолжает выступать с новыми обвинениями и «разоблачениями.
Читайте также:
Мондезир заявил, что подвергался психологическому насилию со стороны Ефременковой
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«Смущало её "грязное" прошлое»: Мондезир Свет-Амур рассказал о начале отношений с Юлией Ефременковой
* Запрещённая в России социальная сеть
Александр Бойцов