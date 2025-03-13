Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Самый страшный кошмар в жизни!»: актриса Галь Гадот рассказала о своей четвертой беременности

«Самый страшный кошмар в жизни!»: актриса Галь Гадот рассказала о своей четвертой беременности

Галь Гадот рассказала о появлении тромбов в мозге во время своей беременности
Галь Гадот (Фото: Instagram*/gal_gadot)

Галь Гадот (Фото: Instagram*/gal_gadot)

Актриса Галь Гадот никогда не была откровенна в вопросах личной жизни. Многие фанаты и не могли подумать о том, что в свои 39 лет «Чудо-женщина» уже является многодетной матерью. У Гадот четыре ребенка, при чем вынашивание последнего прошло для актрисы не совсем гладко.
Во время телешоу Джимми Фэллона Галь открыла завесу и поделилась одним из самых страшных моментов в своей жизни. Это случилось, когда Гадот вынашивала свою дочь Эри.

Как пишет «7 Дней», все началось с обычной головной боли. При этом она не прекращалась на протяжении трех недель, после чего актриса решила обратиться к врачам. Сначала медики убедили Гадот не волноваться, а боли объяснили избытком гормонов. На тот момент Галь уже находилась на восьмом месяце беременности.

«Больше восхищала»: как дочь Успенской порадовала свою мать
«Больше восхищала»: как дочь Успенской порадовала свою мать

Позже было принято решение все-таки сделать актрисе МРТ, в ходе которого выявили образование трех тромбов в мозгу у Гадот. Они были настолько крупными, что с высокой вероятностью у Галь мог случиться инсульт. В экстренном порядке ее госпитализировали в больницу, где актрисе сделали кесарево сечение, а только после этого приступили к сложнейшей операции на сосудах мозга.

Как рассказала сама Гадот, за это чудо она благодарит смою малышку Эри. В переводе с иврита имя девочки означает «Мой свет». Актриса объяснила, что решила поделиться этой историей с другими женщинами, особенно с теми, кто ждет ребенка. По словам звезды, необходимо прислушиваться к своему телу, и оно непременно сообщит, что нам нужно.

Читайте также:

«Только по любви»: Алсу раскрыла, где ищет нового мужа

«У меня к ним нет претензий»: Волочкова оценила приговор брокерским мошенникам

Известна общая стоимость подарков Бородиной на день рождения

Instagram* принадлежит Meta, запрещенной в РФ
#инсульт
#мрт
#звёзды
#актриса
#операции
#медики
#беременность
#дети
«Больше восхищала»: как дочь Успенской порадовала свою мать
Дочь Успенской Плаксина порадовала свою мать пируэтами на шесте
12 марта 2025, 22:07

Любовь Успенская и Татьяна Плаксина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Дочь исполнительницы шансона Любови Успенской Татьяна Плаксина порадовала свою мать пируэтами на шесте. Подробностями Любовь Успенская поделилась в соцсетях.
«Никогда не перестаю восхищаться человеческими возможностями. И в этом плане моя доченька меня огорчала, но больше восхищала. Я пережила большое горе, но и большие радости, потому что она настолько трудолюбива и умеет посвящать все свое время хорошим делам: танцевать, петь, сочинять музыку и не бездельничать, как многие молодые люди, проводя свое время по клубам, тусовкам», — написала Успенская, опубликовав ролик с танцами наследницы.
В отношениях Успенской и Плаксиной было множество драматичных моментов. Одним из них стал отъезд дочери шансонье из России. Плаксина едва не довела маму до приступа, пропав с радаров, однако сейчас у них все хорошо.

Ранее сообщалось, что подарили Ксении Бородиной на день рождения.

Читайте также:

Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд подогрели слухи о романе

«Только по любви»: Алсу раскрыла, где ищет нового мужа

Актер Виктор Сухоруков признался, что перенес операцию на сердце из-за инфаркта
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#семья
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Известна общая стоимость подарков Бородиной на день рождения
Стоимость подарков Бородиной на день рождения составляет больше миллиона рублей
12 марта 2025, 20:31

Ксения Бородина (Фото: Instagram*/borodylia)

Больше миллиона рублей стоят подарки, которые получила телеведущая Ксения Бородина на день рождения. Как уточняют бьюти-обозреватели, звезда «Дома-2» праздновала 42-летие в Куршевеле.
Актриса Ольга Орлова подарила имениннице сумочку Chanel, чья стоимость составляет от 400 тысяч рублей. Кроме того, Бородиной вручили костюм Dior более чем за 200 тысяч, туфельки Amina Muaddi в сто тысяч, а также босоножки Saint Laurent, чей ценник свыше 100 тысяч и несессер Hermes за 130 тысяч рублей.

При этом гости добирались в Куршевель за свой счет.

Ранее сообщалось, кто из звезд отечественного шоу-бизнеса подогрел слухи о романе. Подробнее в нашем материале.

Читайте также:

«Она даже не поет»: Анну Asti назвали бездарной певицей без слуха

«Я защищала простых людей»: Волочкова заявила о своей борьбе с мошенниками

«У них родится мальчик»: появились новые детали отношений SHAMAN’а и Мизулиной

*Запрещен в РФ
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#день рождения
#новости
#праздники
#подарки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд подогрели слухи о романе
12 марта 2025, 19:10

Анна Пересильд (фото: Telegram @officialannaperesild)

В сети появился новый клип на песню 19-летнего Вани Дмитриенко. Главную роль в нем сыграла 15-летняя Анна Пересильд.
В кадре певец и актриса трогательно обнимались, что спровоцировало слухи об отношениях молодых людей. Под видео поклонники написали множество восторженных комментариев звездам.

Стоит отметить, что официально пара не комментировала свои отношения.

Напомним, в декабре прошлого года Анна Пересильд рассталась с коллегой по сериалу «Слово пацана» Ярославом Могильниковым.

Читайте также:

Актер Виктор Сухоруков признался, что перенес операцию на сердце из-за инфаркта

«Иногда секс на первом свидании приводит к свадьбе»: Клава Кока озвучила свои требования к мужчинам

Названа сумма, которую Анна Седокова запросила за интервью о Янисе Тимме
#видео
#актриса
#отношения
#интервью
#певец
#любовь
#музыка
#песня
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Она даже не поет»: Анну Asti назвали бездарной певицей без слуха
Критик Соседов заявил, что у Анны Asti нет таланта и музыкального слуха
12 марта 2025, 18:53

Анна Асти (Фото: Telegram @anna_asti)

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что у певицы Анны Дзюбы, более известной как Анна Asti, нет таланта и музыкального слуха, а ее песни изобилуют простыми рифмами и не несут смысловой нагрузки. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его мнению, Анна Asti нельзя назвать певицей, так как та «даже не поет, а просто читает текст». Ее стиль исполнения он назвал замедленным рэпом.
«Это крайне сложно назвать музыкой. Нет никакого смысла в этих песенках. Простые рифмы, абсолютно нет никакой новизны в исполнении, в мелодии. <…> Она даже не поет, а просто читает текст», — считает музыкальный критик.
Соседов отметил, что даже композитор и продюсер Игорь Крутой, который «взялся» за певицу, окажется бессилен и не сможет помочь ей стать лучше.
«Как из человека, который не обладает талантом и музыкальным слухом можно сделать звезду – большая загадка», — указал он.
Критик не обошел стороной и группу «ВИА Гра». По его словам, Константину Меладзе не следовал создавать это трио, так как никто из его участниц не умел петь.
«Никто и никогда там петь не умел. Это был набор красивых кукол для самого Меладзе. Просто гарем», — заявил Соседов.
Читайте также:

«Я защищала простых людей»: Волочкова заявила о своей борьбе с мошенниками

«У них родится мальчик»: появились новые детали отношений SHAMAN’а и Мизулиной

«Только по любви»: Алсу раскрыла, где ищет нового мужа
#композитор
#мальчик
#стиль
#продюсер
#певица
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Я защищала простых людей»: Волочкова заявила о своей борьбе с мошенниками
Балерина Волочкова заявила, что защищала простых людей в борьбе с компанией QBF
12 марта 2025, 18:45

Анастасия Волочкова (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что защищала интересы простых людей, когда вывела в публичное поле историю о брокерской компании QBF, руководителей которой осудили за мошенничество. По ее словам, она приложила максимум усилий, чтобы вывести «компанию мошеннической финансовой пирамиды на чистую воду».
«Им же пенсионеры несли последние деньги! Как только я сделала эту историю публичной, они с перепугу вернули мне вложенные средства, однако мне было важно, чтобы справедливость восторжествовала. Воры и мошенники должны быть наказаны», — отметила Волочкова в беседе с «Петербургским дневником».
В то же время астролог Виктор Богданов прокомментировал другую крупную новость, касающуюся шоу-бизнеса. Он разобрал натальную карту певца SHAMAN’а (Ярослава Дронова) и главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной и в разговоре с «Вечерней Москвой» заявил, что их отношения не протянут дольше 3-5 лет. По его словам, даже такой срок — это самый удачный расклад.
«То есть до старости они точно не будут вместе, потому что у него на текущий момент в натальной карте видны еще четыре брака, каждый из которых будет длиться по три года», — считает эзотерик.
Читайте также:

«У них родится мальчик»: появились новые детали отношений SHAMAN’а и Мизулиной

«Только по любви»: Алсу раскрыла, где ищет нового мужа

Актер Виктор Сухоруков признался, что перенес операцию на сердце из-за инфаркта
#пенсионеры
#воры
#деньги
#мошенники
#сердце
#шоу
#отношения
#астролог
#мальчик
Следите за нашими новостями
в удобном формате