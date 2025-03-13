«Самый страшный кошмар в жизни!»: актриса Галь Гадот рассказала о своей четвертой беременности

Галь Гадот (Фото: Instagram*/gal_gadot)
Актриса Галь Гадот никогда не была откровенна в вопросах личной жизни. Многие фанаты и не могли подумать о том, что в свои 39 лет «Чудо-женщина» уже является многодетной матерью. У Гадот четыре ребенка, при чем вынашивание последнего прошло для актрисы не совсем гладко.
Во время телешоу Джимми Фэллона Галь открыла завесу и поделилась одним из самых страшных моментов в своей жизни. Это случилось, когда Гадот вынашивала свою дочь Эри.
Как пишет «7 Дней», все началось с обычной головной боли. При этом она не прекращалась на протяжении трех недель, после чего актриса решила обратиться к врачам. Сначала медики убедили Гадот не волноваться, а боли объяснили избытком гормонов. На тот момент Галь уже находилась на восьмом месяце беременности.
Позже было принято решение все-таки сделать актрисе МРТ, в ходе которого выявили образование трех тромбов в мозгу у Гадот. Они были настолько крупными, что с высокой вероятностью у Галь мог случиться инсульт. В экстренном порядке ее госпитализировали в больницу, где актрисе сделали кесарево сечение, а только после этого приступили к сложнейшей операции на сосудах мозга.
Как рассказала сама Гадот, за это чудо она благодарит смою малышку Эри. В переводе с иврита имя девочки означает «Мой свет». Актриса объяснила, что решила поделиться этой историей с другими женщинами, особенно с теми, кто ждет ребенка. По словам звезды, необходимо прислушиваться к своему телу, и оно непременно сообщит, что нам нужно.
Читайте также:
«Только по любви»: Алсу раскрыла, где ищет нового мужа
«У меня к ним нет претензий»: Волочкова оценила приговор брокерским мошенникам
Известна общая стоимость подарков Бородиной на день рождения
Instagram* принадлежит Meta, запрещенной в РФ
Как пишет «7 Дней», все началось с обычной головной боли. При этом она не прекращалась на протяжении трех недель, после чего актриса решила обратиться к врачам. Сначала медики убедили Гадот не волноваться, а боли объяснили избытком гормонов. На тот момент Галь уже находилась на восьмом месяце беременности.
«Больше восхищала»: как дочь Успенской порадовала свою мать
Позже было принято решение все-таки сделать актрисе МРТ, в ходе которого выявили образование трех тромбов в мозгу у Гадот. Они были настолько крупными, что с высокой вероятностью у Галь мог случиться инсульт. В экстренном порядке ее госпитализировали в больницу, где актрисе сделали кесарево сечение, а только после этого приступили к сложнейшей операции на сосудах мозга.
Как рассказала сама Гадот, за это чудо она благодарит смою малышку Эри. В переводе с иврита имя девочки означает «Мой свет». Актриса объяснила, что решила поделиться этой историей с другими женщинами, особенно с теми, кто ждет ребенка. По словам звезды, необходимо прислушиваться к своему телу, и оно непременно сообщит, что нам нужно.
Читайте также:
«Только по любви»: Алсу раскрыла, где ищет нового мужа
«У меня к ним нет претензий»: Волочкова оценила приговор брокерским мошенникам
Известна общая стоимость подарков Бородиной на день рождения
Instagram* принадлежит Meta, запрещенной в РФ
Иван Мусатов