«Больше восхищала»: как дочь Успенской порадовала свою мать

Любовь Успенская и Татьяна Плаксина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Дочь исполнительницы шансона Любови Успенской Татьяна Плаксина порадовала свою мать пируэтами на шесте. Подробностями Любовь Успенская поделилась в соцсетях.
«Никогда не перестаю восхищаться человеческими возможностями. И в этом плане моя доченька меня огорчала, но больше восхищала. Я пережила большое горе, но и большие радости, потому что она настолько трудолюбива и умеет посвящать все свое время хорошим делам: танцевать, петь, сочинять музыку и не бездельничать, как многие молодые люди, проводя свое время по клубам, тусовкам», — написала Успенская, опубликовав ролик с танцами наследницы.В отношениях Успенской и Плаксиной было множество драматичных моментов. Одним из них стал отъезд дочери шансонье из России. Плаксина едва не довела маму до приступа, пропав с радаров, однако сейчас у них все хорошо.
Ранее сообщалось, что подарили Ксении Бородиной на день рождения.
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