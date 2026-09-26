«Алименты — несуществующее слово»: Кологривый раскрыл подробности развода с женой

26 сентября 2026, 12:39

Никита Кологривый заявил, что не рассматривает новые отношения после развода

Никита Кологривый (Фото: Telegram @nik_kologrivyy)

Актёр Никита Кологривый сообщил, что развёлся с Александриной Питиримовой. В беседе с Идой Галич он заявил, что пока не рассматривает новые отношения и сосредоточился на семье.





Как сообщает Om1 Новосибирск, артист не воспринимает финансовую помощь бывшим близким как обычные алименты.

«Моё сердце свободно. У меня есть дочь. У меня хорошие отношения с моей супругой, уже бывшей. Но мы прекрасно общаемся, и поэтому алименты для меня — несуществующее слово. Я считаю, что вообще не должно такого слова быть, это странное слово. Если ты взял однажды какую-то ответственность — даже если ты ушёл, уж будь добр тогда обеспечь там тыл весь полностью, чтобы не было к тебе вопросов», — сказал Кологривый.