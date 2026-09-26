«Она кошка»: Джигурда раскрыл, почему жена запретила ему общаться с Волочковой
Джигурда назвал ревность причиной запрета жены на встречи с Волочковой
Актёр и певец Никита Джигурда на праздновании 30-летия телеканала СТС сообщил, что его жена, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Марина Анисина, запретила ему встречаться с заслуженной артисткой России Анастасией Волочковой.
В беседе с Пятым каналом артист заявил, что причиной такого решения стала ревность супруги.
«Она кошка. Она мне запретила с Волочковой, любимой, встречаться. Ультиматум поставила. Она очень ревнивая», — сообщил Джигурда.На вопрос о том, согласился ли он с таким условием, певец ответил, что пошёл навстречу жене из-за чувств к ней.
«Ну я же её люблю», — отметил он.При этом на вопрос, считает ли он себя покладистым мужем, Никита Борисович ответил отрицательно.
Ранее стало известно, что Никита Джигурда подал иск на полмиллиона рублей. Причиной стала продажа картонных фигур с его лицом.