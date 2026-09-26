«Она кошка»: Джигурда раскрыл, почему жена запретила ему общаться с Волочковой

26 сентября 2026, 09:03

Джигурда назвал ревность причиной запрета жены на встречи с Волочковой

Никита Джигурда (Фото: Instagram* @instadzhigurda)

Актёр и певец Никита Джигурда на праздновании 30-летия телеканала СТС сообщил, что его жена, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Марина Анисина, запретила ему встречаться с заслуженной артисткой России Анастасией Волочковой.





В беседе с Пятым каналом артист заявил, что причиной такого решения стала ревность супруги.

«Она кошка. Она мне запретила с Волочковой, любимой, встречаться. Ультиматум поставила. Она очень ревнивая», — сообщил Джигурда.

«Ну я же её люблю», — отметил он.