Стало известно, когда Чехова и Златопольский сыграют свадьбу

26 сентября 2026, 06:58

Анфиса Чехова перенесла свадьбу со Златопольским на лето из-за болезни собаки

Анфиса Чехова (Фото: Telegram @aachekhova)

Телеведущая Анфиса Чехова на юбилейной презентации канала СТС рассказала, что перенесла свадьбу с Александром Златопольским на следующее лето.





Пара расписалась зимой и планировала провести торжество в ближайшее время. Однако, как объяснила NEWS.ru Чехова, праздник пришлось отложить из-за болезни её собаки.

«Наша свадьба переносится на следующее лето. У нас была зимой роспись, мы снимались в шубах, на фоне снега. Теперь мне хочется торжества в тёплое время», — сказала телеведущая.

«В этом году были большие траты из-за лечения собаки. Буду надеяться, что болезнь не вернётся», — сообщила она.