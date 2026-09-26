Стало известно, когда Чехова и Златопольский сыграют свадьбу
Анфиса Чехова перенесла свадьбу со Златопольским на лето из-за болезни собаки
Телеведущая Анфиса Чехова на юбилейной презентации канала СТС рассказала, что перенесла свадьбу с Александром Златопольским на следующее лето.
Пара расписалась зимой и планировала провести торжество в ближайшее время. Однако, как объяснила NEWS.ru Чехова, праздник пришлось отложить из-за болезни её собаки.
«Наша свадьба переносится на следующее лето. У нас была зимой роспись, мы снимались в шубах, на фоне снега. Теперь мне хочется торжества в тёплое время», — сказала телеведущая.У собаки Анфисы диагностировали лимфому. По словам звезды, чтобы спасти питомца, она обратилась к специалистам из США.
«В этом году были большие траты из-за лечения собаки. Буду надеяться, что болезнь не вернётся», — сообщила она.Чехова уточнила, что сейчас домашний любимец находится в ремиссии.