Стала известна причина смерти Сергея Соседова
Экспертиза назвала причину смерти музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова. Об этом сообщает kp.ru.
Соседов умер 23 сентября в возрасте 58 лет. Причиной смерти стал несчастный случай: он упал с лестницы. Сергей приехал в Нерюнгри в Якутии, чтобы возглавить жюри конкурса моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока».
«Близким пока неофициально, но уже сообщили, что по результатам экспертизы причина смерти — перелом основания черепа, кровоизлияние, отёк мозга. Всё это — последствия травмы», — пишет издание.В материале «Радио 1» рассказываем всё о биографии, карьере и личной жизни Сергея Соседова. Кроме того, выяснили, какими были последние дни критика.