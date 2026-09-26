Стала известна причина смерти Сергея Соседова

26 сентября 2026, 07:30

Сергей Соседов (Фото: кадр из шоу «Алёна, блин!»)

Экспертиза назвала причину смерти музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова. Об этом сообщает kp.ru.





Соседов умер 23 сентября в возрасте 58 лет. Причиной смерти стал несчастный случай: он упал с лестницы. Сергей приехал в Нерюнгри в Якутии, чтобы возглавить жюри конкурса моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока».

«Близким пока неофициально, но уже сообщили, что по результатам экспертизы причина смерти — перелом основания черепа, кровоизлияние, отёк мозга. Всё это — последствия травмы», — пишет издание.