Алина Кабаева очаровала публику на светском мероприятии – фото

Алина Кабаева (фото: Telegram @skygraceacademy)
Алина Кабаева появилась на детском фестивале по художественной гимнастике «Алина-2025» в «Сириусе». Гимнастка очаровала публику своим нарядом.
Для мероприятия 41-летняя спортсменка составила образ в нежных тонах. На ней было голубое платье с цветочным принтом и светлым поясом. А из аксессуаров были аккуратные серьги-кольца. Также Кабаева сделала макияж с чёрными стрелками, серебристыми тенями и розовой помадой, а волосы убрала в строгий пучок.
Напомним, что после ухода из большого спорта Кабаева получила два высших образования и семь лет работала в Госдуме. Также она пробовала себя в роли телеведущей. А в последние годы гимнастка занимается проведением детских соревнований и благотворительных фестивалей.
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Напомним, что после ухода из большого спорта Кабаева получила два высших образования и семь лет работала в Госдуме. Также она пробовала себя в роли телеведущей. А в последние годы гимнастка занимается проведением детских соревнований и благотворительных фестивалей.
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Анастасия Чинкова