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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Алина Кабаева очаровала публику на светском мероприятии – фото

Алина Кабаева очаровала публику на светском мероприятии – фото

Алина Кабаева посетила светское мероприятие в романтичном образе
Алина Кабаева (фото: Telegram @skygraceacademy)

Алина Кабаева (фото: Telegram @skygraceacademy)

Алина Кабаева появилась на детском фестивале по художественной гимнастике «Алина-2025» в «Сириусе». Гимнастка очаровала публику своим нарядом.
Для мероприятия 41-летняя спортсменка составила образ в нежных тонах. На ней было голубое платье с цветочным принтом и светлым поясом. А из аксессуаров были аккуратные серьги-кольца. Также Кабаева сделала макияж с чёрными стрелками, серебристыми тенями и розовой помадой, а волосы убрала в строгий пучок.

Напомним, что после ухода из большого спорта Кабаева получила два высших образования и семь лет работала в Госдуме. Также она пробовала себя в роли телеведущей. А в последние годы гимнастка занимается проведением детских соревнований и благотворительных фестивалей.

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Названо значение кольца, замеченного на безымянном пальце Киркорова
Кирова: кольцо на безымянном пальце Киркорова говорит о подготовке «пиар-акции»
22 апреля 2025, 15:33

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Кольцо на безымянном пальце певца Филиппа Киркорова может указывать на подготовку к ещё одной пиар-акции. Такое предположение выдвинула обозреватель издания «Абзац» Ольга Кирова.
Накануне в соцсетях певец опубликовал фотографии с празднования Пасхи. Однако внимание пользователей привлёк не кулич за 15 тысяч рублей, украшенный позолоченным крестом и начинённый дубайским шоколадом, и даже не чёрные пасхальные яйца.

Публика обратила внимание на безымянный палец артиста, на котором красовалось кольцо. Пока что точно не известно, что оно обозначает, но журналистка убеждена, что Киркоров пытается намекнуть на существование семьи.

«Скорее всего, нас ждёт ещё одна пиар-акция. Собственно, первый и единственный брак Киркорова и Пугачевой многие такой акцией и считали, не веря в реальную семейную жизнь популярных эстрадных артистов. А возможно, демонстрация похожих на обручальные колец – реклама очередного ювелирного бренда», – предположила Кирова.
Обозреватель добавила, что Киркоров всегда носит большое количество колец, поэтому люди к этому уже привыкли. Однако на этот раз певец оставил лишь одно, пытаясь привлечь к нему внимание.

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На свадьбе Бородиной и Сердюкова не будут кричать «Горько!» – телезвезда раскритиковала свадебные традиции
Ксения Бородина раскритиковала свадебные традиции
22 апреля 2025, 15:19

Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: Telegram @borodylia0803)

Ксения Бородина раскритиковала традиционные свадебные устои, заявив, что самое главное в организации торжества – желания самих молодожёнов, а не мнение родственников. Так, телеведущая хочет отказаться от крика «Горько!» на своей свадьбе с Николаем Сердюковым.
«Это ваш праздник, в который вы вкладываете душу, время и деньги. Поэтому все должно быть так, как хотите именно вы, а не как принято или как скажут родственники», – высказалась Бородина, слова которой приводит Woman.ru.
Также телезвезда шокировала мнением о присутствии детей на свадьбах. Она заявила, что присутствие маленьких гостей на мероприятии, где взрослые люди хотят расслабиться и повеселиться, неуместно.

Заявление Бородиной вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Пользователи разделились на тех, кто согласен в мнением Ксении, и тех, кто придерживается традиционных взглядов на свадьбу.

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«Еще в самом начале пути»: Алена Шишкова рассказала о восстановлении после анорексии
Алена Шишкова заявила, что восстановление после анорексии — сложный процесс
22 апреля 2025, 15:08

Алена Шишкова (Фото: Инстаграм* @missalena.92)

В 2023 году Алена Шишкова, устав от критики своей внешности в Сети, заявила, что долгие годы страдала от анорексии и булимии. На публичное признание бывшая возлюбленная Тимати решилась после выздоровления. Это заняло у девушки восемь лет.
В настоящее время Шишкова восстанавливается после лечения и хирургических манипуляций, на которые пришлось пойти для того, чтобы избавиться от последствий перенесенных заболеваний. В соцсетях модель появляется нечасто и еще реже обращается к поклонникам.

Сегодня Алена впервые за долгий промежуток времени решила ответить не вопросы в личном блоге. Первым делом у экс-девушки Тимати спросили, как протекает восстановление после анорексии и булимии. Тогда она поведала о непредсказуемости этого периода.

«Можно подумать, что уже финишная прямая, а ты еще в самом начале пути», — откровенничала Шишкова.

Она обратила внимание, что в процессе восстановления очень важно эмоциональное состояние.

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Дом Надежды Кадышевой продолжает разрушаться
Дом, в котором выросла Кадышева, разрушается, а село певицы пришло в упадок
22 апреля 2025, 15:01

Надежда Кадышева (Фото: Instagram*, @kadyshevanadezda)

В селе Старый Маклауш Самарской области разрушается дом, в котором выросла певица Надежда Кадышева. Десять лет назад из него хотели сделать музей, но идею не воплотили в жизнь. Сейчас дом артистки ничем не отличается от других заброшенных строений.
Как пишет Kp.ru, село, где жила Кадышева, достаточно большое: в нём есть школа, сад, магазин, дом культуры. Местные говорят, что их село «умирает», работы нет, потому живут пенсионеры или вахтовики. Однако, среди заброшенных домов есть и добротные, поэтому нельзя сделать вывод, будто деревня пришла в упадок.

В селе живёт троюродный брат певицы. Кадышева заезжала в Старый Маклауш и навещала родственника, связи с роднёй артистка не теряет.

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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
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#певица
#дом
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«С детства я живу с дырой в груди»: находящийся в рехабе Моргенштерн* рассказал о переосмыслении отношения к жизни
Моргенштерн* поделился итогами трёх месяцев нахождения в рехабе
22 апреля 2025, 14:59

Моргенштерн* (фото: Instagram** @morgen_shtern)

Рэпер Моргенштерн* в соцсетях поделился итогами трёх месяцев, проведённых в рехабе.
26-летний рэпер выложил скриншот из приложения, отсчитывающего количество дней без вредных привычек. Итого, 94 дня Моргенштерн* не употребляет алкоголь и 235 дней назад полностью отказался от запрещённых веществ.

Музыкант признался, что если месяц назад ещё мечтал побыстрее выйти из рехаба, то сейчас он ценит нахождение в этом месте и даже неохотно берёт в руки телефон.

Моргенштерн* порассуждал о внутреннем состоянии.

«Я стал понимать, что меня всю жизнь ****** (обманывали – прим. ред). И более того, я сам вас ****** (обманывал – прим. ред). Тем, что счастье кроется в успехе, карьере, славе, чартах, деньгах, достижениях, крутых тачках и цепях, куче девочек вокруг, сексе, красивой внешности и прочей материальщине. Мир вокруг твердил мне об этом с детства, а я подхватил эту идею и стал транслировать вам. С детства я живу с дырой в груди, которую пытался заполнить всем вышеперечисленным», – заявил исполнитель.
Певец признался, что в рехабе начал иначе смотреть на жизнь и переосмыслил ценность материальных вещей.

«Чем больше материальщины запихивать в черную грудную дыру – тем больше и прожорливее она становится. Я отправляюсь на поиски того, что заполнит эту пустоту по-настоящему. Буду делиться успехами», – заключил Моргенштерн*.
Напомним, что рэпер находится в рехабе с января 2025 года.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
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