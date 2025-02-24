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Травма, теракт в США и тайна отцовства единственной дочери: Этери Тутберидзе 51 год, как сложилась жизнь известного тренера

Этери Тутберидзе (Фото: Instagram*@tutberidze.eteri)

Этери Тутберидзе (Фото: Instagram*@tutberidze.eteri)

Сегодня, 24 февраля, свой 51-й день рождения празднует российский тренер по фигурному катанию Этери Георгиевна Тутберидзе. В её активе множество подготовленных спортсменов, среди которых есть и блестящие олимпийские чемпионы. О жизни и карьере выдающегося тренера читайте в материале «Радио 1».

Восходящая звезда Тутберидзе


Этери Тутберидзе (Фото: Instagram*@tutberidze.eteri)

Этери Тутберидзе появилась на свет в Москве в семье с несколькими детьми, став пятой дочерью. В возрасте четырёх с половиной лет она впервые попробовала кататься на коньках, начав занятия фигурным катанием на стадионе Юных пионеров под руководством тренера Елены Зеленковой. Этери сразу привлекла внимание своей решимостью и стремлением к победе, проявляя упорство и готовность к тренировкам.

Позже она продолжила обучение у мужа Зеленковой, Эдуарда Плинера. Этери, одарённая и усердная спортсменка, демонстрировала сложные элементы в своих выступлениях, но в результате прыжка получила серьёзное повреждение — трещину позвоночника. Травма могла поставить крест на её карьере. Лечение, которое ей назначили, вызвало быстрый рост, что сделало выполнение сложных прыжков невозможным и опасным. Юная спортсменка решила оставить одиночное катание, но не планировала завершать свою карьеру.

Этери Георгиевна начала заниматься танцами на льду, и у неё появились первые успехи. Но в 1990-е годы было непросто, денег на развитие спорта не хватало. Тогда Тутберидзе приняла предложение присоединиться к труппе «Русского балета на льду» и отправиться с ними на гастроли в США.

Пережила теракт в США


Этери Тутберидзе (Фото: Instagram*@tutberidze.eteri)

В 18 лет Этери переехала в Соединенные Штаты для работы в ледовом шоу Ice Capades. Переезд в составе балета оказался сложным. За границу выпустили только часть труппы, уехавшим больше месяца пришлось ожидать оформления документов оставшихся в России участников.

«Денег не было. Чтобы мы не умерли с голоду, нас водили по баптистским церквям... обедать. Мы должны были отсидеть службу, а после прихожанам выносили воду, какие-то маленькие бутербродики... На катке нам выделили лед, правда, не сразу. Тренировались каждый день с 5 до 7 утра. Когда через месяц собралась вся труппа, то оказалось, что контракт расторгнут, потому что мы не выполнили ряд условий. Какое-то время нашу труппу перетаскивали из одного приюта в другой. В конце концов, поселили в YMCA на этаже для бездомных. Офисные помещения, матрасы на полу. Американцы привозили еду», — цитирует слова Тутберидзе издание sport-express.ru.

В конце концов представление состоялось, и перед участниками открылись широкие возможности. Однако в 1995 году неподалёку от здания общежития, где проживали артисты русского балета, произошёл террористический акт, в результате которого погибли 168 человек и более 680 получили ранения. Фигуристка чудом уцелела, ее спас пожарный, который впоследствии помог ей попасть в ледовое шоу Ice Capades. В итоге она переехала в Цинциннати и в течение четырёх лет участвовала в местных представлениях. Когда пришло время заняться более спокойной работой, Тутберидзе решила стать тренером в России.

Тренерская работа


Этери Тутберидзе (Фото: Instagram*@tutberidze.eteri)

В конце девяностых Этери вернулась в Россию, однако найти работу оказалось не так просто — многие спортивные школы отказывали ей в трудоустройстве. Лишь в 2000 году она смогла устроиться в спортивный комплекс в Зеленограде. Этери Тутберидзе занималась с детьми из малообеспеченных семей, которых не принимали в элитные группы. Однако именно из этих ребят она смогла вырастить будущих звёзд фигурного катания. Первой успешной ученицей Этери стала Полина Шелепень, которая впоследствии стала призёром юниорских этапов Гран-при.

В 2014 году на чемпионате Европы произошло знаменательное событие: сразу два её ученика, Юлия Липницкая и Сергей Воронов, заняли призовые места. Липницкая стала чемпионкой, а Воронов получил серебряную медаль. В том же году Юлия завоевала олимпийское золото в Сочи. Имена воспитанниц Этери Тутберидзе известны всему миру: Евгения Медведева, Алина Загитова, Александра Трусова, Анна Щербакова, Алёна Косторная, Камила Валиева и многие другие.

С приходом успехов в команде начались разногласия между спортсменами и наставником. Методы работы Тутберидзе неоднократно становились предметом обсуждения и критики. Её обвиняли в чрезмерной строгости, отсутствии индивидуального подхода к ученикам, а также в чрезмерных нагрузках на тренировках, которые могут привести к травмам.

В ответ на это Этери обычно говорит, что, как правило, спортсмены начинают выражать недовольство её работой уже после того, как они уже получили какие-либо награды. Они полагают, что заслуживают определённых преимуществ и требуют для себя особых условий: то им нужно специальное время для тренировок, то личный хореограф, то неделя отдыха для «перезагрузки». Однако Этери Георгиевна не склонна к уступкам и не даёт никому расслабиться после успеха, требуя продолжать трудиться в том же режиме, что и до победы.

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Овечкин оформил хет-трик в матче НХЛ и еще больше приблизился к Гретцки

Дочь Тутберидзе


Этери Тутберидзе, Диана Дэвис, Глеб Смолкин (Фото: Instagram*@tutberidze.eteri)

В 2003 году в Соединённых Штатах Америки на свет появилась дочь Этери Тутберидзе, которую назвали Дианой Дэвис. Имя отца девочки остаётся неизвестным. В одном из интервью Этери упомянула, что отец Дианы — гражданин США.

У Дианы Дэвис с раннего детства проблемы со слухом. Тугоухость проявилась, когда девочке было всего 2,5 года, из-за того, что ей назначили неправильный курс антибиотиков. Хотя у дочери были проблемы со слухом, Этери Георгиевна не сдалась и начала приобщать девочку к спорту. Диана Дэвис с ранних лет посвятила себя фигурному катанию. В начале своего пути она выступала в одиночном разряде, её наставницей была Этери Тутберидзе. Однако в этом направлении у Дианы не сложилось, и в возрасте тринадцати лет она решила попробовать себя в танцах на льду.

В настоящее время Диана выступает в дуэте с Глебом Смолкиным, сыном известного актёра Бориса Смолкина. Диана и Глеб демонстрировали хорошие результаты в танцах, тренируясь под руководством Светланы Алексеевой и Елены Кустаровой. Однако в 2019 году назад они решили сменить тренера и отправились в США к Игорю Шпильбанду.

В августе 2023 года на соревнованиях Ice Dance International в США дуэт Дианы и Глебы, представляющий Грузию, занял первое место. В октябре этого же года пара одержала победу на турнире Budapest Trophy. В апреле 2024 года Дэвис и Смолкин перешли в канадскую Ледовую академию Монреаля, которая считается одной из лучших в мире.

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Семин высказался о зарубежных арбитрах
Семин назвал иностранных арбитров не лучшим путем развития
24 февраля 2025, 14:23

Фото: istockphoto/snowflock

Зарубежные арбитры — не лучший путь развития, заявил экс-главный тренер российской сборной по футболу Юрий Семин. Так он отреагировал на анонс появления иностранных судей в Российской Премьер-Лиге. Семина цитирует Metaratings.ru.
«Наверное, хотят какую-то конкуренцию составить. Конкуренцию надо составить из наших молодых арбитров, не бояться вводить новых судей. Ошибки были, есть и будут. Мне думается, что это не лучший путь для нашего развития», — прокомментировал собеседник.
Ранее стало известно, перейдет ли футболист Лорран Перейра де Соуза из бразильского «Фламенго» в ЦСКА. На соответствующий вопрос ответил футбольный агент Тьяго Фрейтас.

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Стал известен оклад Жаркова по новому контракту с «Трактором»
По новому контракту с «Трактором» Жарков получит 25 млн руб
24 февраля 2025, 14:09

Фото: istockphoto/vchal

Сумму в 25 миллионов рублей получит хоккеист-нападающий Владимир Жарков по новому контракту с «Трактором». Об этом пишет портал Metaratings.ru. Текущий договор закончится в конце мая этого года.
Послужной список Жаркова в сезоне-2024/25 насчитывает 51 одну игру с коэффициентом полезности « 9». Кроме того, бомбардир выступал в КХЛ за «Армейцев», «Авангард» и «Салават Юлаев». В НХЛ Жарков играл за «Нью-Джерси».

В нынешнем сезоне у «Трактора» 82 очка в 59 играх. Команда на первом месте турнирной таблицы Восточной конференции.

Ранее сообщалось, кто сделал хет-трик в матче НХЛ. Кроме того, стало известно, с каким счетом «Вашингтон» разгромил «Питтсбург».

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«Зенит-Казань» уже 20 лет является главным клубом России по волейболу
24 февраля 2025, 13:50

Фото: istockphoto/razihusin

Главным клубом России по волейболу уже на протяжении 20 лет остается «Зенит-Казань», пишет портал Metaratings.ru.
Как отмечают обозреватели, путь клуба начался в «нулевых», и уже в 2004 году волейболисты берут первый трофей. Победа ознаменовала блестящее будущее «Зенита-Казани». Команда является фаворитом на внутренних аренах, еврокубках и клубных чемпионатах.

В качестве подтверждения вышесказанного, авторы приводят небольшую статистику. Согласно ей, клуб «Зенит-Казань» стал чемпионом России в 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 годах.

Затем несколько лет становился победителем Лиги чемпионов, а именно, в 2008, 2012, 2015, 2016-м.

Кубок России доставался волейболистам в 2009, 2014, 2015 и 2016-м, а обладателем Суперкубка России «Зенит-Казань» стала в 2010, 2011, 2012, 2015, 2016-м.

Последняя золотая Лига чемпионов у игроков состоялась в 2018 году.

Ранее эксперт раскрыл, в чем секрет доминирования ВК «Зенит-Казань».

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#россия
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Фрейтас оценил возможность перехода Лоррана в ЦСКА летом
Фрейтас: Лорран может перейти в ЦСКА, но сегодня говорить об этом некорректно
24 февраля 2025, 13:26

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Бразильский полузащитник «Фламенго» Лорран Перейра де Соуза может перейти к «Армейцам», но сегодня говорить об этом некорректно, сообщил Metaratings.ru агент игрока Тьяго Фрейтас.
«Мы с уважением относимся к ЦСКА, и не исключаем, что в будущем у российского клуба может вернуться интерес к Лоррану. Мы открыты к диалогам, но на текущий момент Лорран — футболист «Фламенго», все его мысли связаны только с этой командой. Обсуждать его будущий клуб на сегодня некорректно», — прокомментировал собеседник.
Контракт Лоррана с «Фламенго» действует до конца декабря 2029 года. По оценкам экспертов Transfermarkt, стоимость бразильца на рынке составляет 12 миллионов евро.

Ранее эксперт высказался об идее матча между российской и молдавской сборными.

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Овечкин оформил хет-трик в матче НХЛ и еще больше приблизился к Гретцки
Овечкин оформил хет-трик в матче НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 12 шайб
24 февраля 2025, 00:08

Фото: iStock/gorodenkoff

Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Эдмонтон Ойлерз», еще больше приблизившись к рекорду Уэйна Гретцки.
По данным сайта лиги, россиянин забросил три шайбы в ворота соперника, доведя свой счёт в регулярных чемпионатах до 882 голов. Теперь он отстаёт от канадской легенды на 12 шайб.

Матч в Вашингтоне завершился победой «Кэпиталз» со счётом 7:3. Овечкин отличился во втором периоде, затем в большинстве и в пустые ворота.

Благодаря его результативности клуб лидирует в Восточной конференции с 84 очками. Также россиянин повторил рекорд Яромира Ягра по победным голам (135).

23 февраля сообщалось, что в матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» разгромили «Питтсбург Пингвинз» со счётом 8:3, но капитан победителей Александр Овечкин не набрал очков, прервав пятиматчевую результативную серию.

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