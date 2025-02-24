Травма, теракт в США и тайна отцовства единственной дочери: Этери Тутберидзе 51 год, как сложилась жизнь известного тренера

Сегодня, 24 февраля, свой 51-й день рождения празднует российский тренер по фигурному катанию Этери Георгиевна Тутберидзе. В её активе множество подготовленных спортсменов, среди которых есть и блестящие олимпийские чемпионы. О жизни и карьере выдающегося тренера читайте в материале «Радио 1».