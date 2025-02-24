Травма, теракт в США и тайна отцовства единственной дочери: Этери Тутберидзе 51 год, как сложилась жизнь известного тренера

Этери Тутберидзе (Фото: Instagram*@tutberidze.eteri)
Сегодня, 24 февраля, свой 51-й день рождения празднует российский тренер по фигурному катанию Этери Георгиевна Тутберидзе. В её активе множество подготовленных спортсменов, среди которых есть и блестящие олимпийские чемпионы. О жизни и карьере выдающегося тренера читайте в материале «Радио 1».
Восходящая звезда Тутберидзе
Этери Тутберидзе (Фото: Instagram*@tutberidze.eteri)
Этери Тутберидзе появилась на свет в Москве в семье с несколькими детьми, став пятой дочерью. В возрасте четырёх с половиной лет она впервые попробовала кататься на коньках, начав занятия фигурным катанием на стадионе Юных пионеров под руководством тренера Елены Зеленковой. Этери сразу привлекла внимание своей решимостью и стремлением к победе, проявляя упорство и готовность к тренировкам.
Позже она продолжила обучение у мужа Зеленковой, Эдуарда Плинера. Этери, одарённая и усердная спортсменка, демонстрировала сложные элементы в своих выступлениях, но в результате прыжка получила серьёзное повреждение — трещину позвоночника. Травма могла поставить крест на её карьере. Лечение, которое ей назначили, вызвало быстрый рост, что сделало выполнение сложных прыжков невозможным и опасным. Юная спортсменка решила оставить одиночное катание, но не планировала завершать свою карьеру.
Этери Георгиевна начала заниматься танцами на льду, и у неё появились первые успехи. Но в 1990-е годы было непросто, денег на развитие спорта не хватало. Тогда Тутберидзе приняла предложение присоединиться к труппе «Русского балета на льду» и отправиться с ними на гастроли в США.
Пережила теракт в США
Этери Тутберидзе (Фото: Instagram*@tutberidze.eteri)
В 18 лет Этери переехала в Соединенные Штаты для работы в ледовом шоу Ice Capades. Переезд в составе балета оказался сложным. За границу выпустили только часть труппы, уехавшим больше месяца пришлось ожидать оформления документов оставшихся в России участников.
«Денег не было. Чтобы мы не умерли с голоду, нас водили по баптистским церквям... обедать. Мы должны были отсидеть службу, а после прихожанам выносили воду, какие-то маленькие бутербродики... На катке нам выделили лед, правда, не сразу. Тренировались каждый день с 5 до 7 утра. Когда через месяц собралась вся труппа, то оказалось, что контракт расторгнут, потому что мы не выполнили ряд условий. Какое-то время нашу труппу перетаскивали из одного приюта в другой. В конце концов, поселили в YMCA на этаже для бездомных. Офисные помещения, матрасы на полу. Американцы привозили еду», — цитирует слова Тутберидзе издание sport-express.ru.
В конце концов представление состоялось, и перед участниками открылись широкие возможности. Однако в 1995 году неподалёку от здания общежития, где проживали артисты русского балета, произошёл террористический акт, в результате которого погибли 168 человек и более 680 получили ранения. Фигуристка чудом уцелела, ее спас пожарный, который впоследствии помог ей попасть в ледовое шоу Ice Capades. В итоге она переехала в Цинциннати и в течение четырёх лет участвовала в местных представлениях. Когда пришло время заняться более спокойной работой, Тутберидзе решила стать тренером в России.
Тренерская работа
Этери Тутберидзе (Фото: Instagram*@tutberidze.eteri)
В конце девяностых Этери вернулась в Россию, однако найти работу оказалось не так просто — многие спортивные школы отказывали ей в трудоустройстве. Лишь в 2000 году она смогла устроиться в спортивный комплекс в Зеленограде. Этери Тутберидзе занималась с детьми из малообеспеченных семей, которых не принимали в элитные группы. Однако именно из этих ребят она смогла вырастить будущих звёзд фигурного катания. Первой успешной ученицей Этери стала Полина Шелепень, которая впоследствии стала призёром юниорских этапов Гран-при.
В 2014 году на чемпионате Европы произошло знаменательное событие: сразу два её ученика, Юлия Липницкая и Сергей Воронов, заняли призовые места. Липницкая стала чемпионкой, а Воронов получил серебряную медаль. В том же году Юлия завоевала олимпийское золото в Сочи. Имена воспитанниц Этери Тутберидзе известны всему миру: Евгения Медведева, Алина Загитова, Александра Трусова, Анна Щербакова, Алёна Косторная, Камила Валиева и многие другие.
С приходом успехов в команде начались разногласия между спортсменами и наставником. Методы работы Тутберидзе неоднократно становились предметом обсуждения и критики. Её обвиняли в чрезмерной строгости, отсутствии индивидуального подхода к ученикам, а также в чрезмерных нагрузках на тренировках, которые могут привести к травмам.
В ответ на это Этери обычно говорит, что, как правило, спортсмены начинают выражать недовольство её работой уже после того, как они уже получили какие-либо награды. Они полагают, что заслуживают определённых преимуществ и требуют для себя особых условий: то им нужно специальное время для тренировок, то личный хореограф, то неделя отдыха для «перезагрузки». Однако Этери Георгиевна не склонна к уступкам и не даёт никому расслабиться после успеха, требуя продолжать трудиться в том же режиме, что и до победы.
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Дочь Тутберидзе
Этери Тутберидзе, Диана Дэвис, Глеб Смолкин (Фото: Instagram*@tutberidze.eteri)
В 2003 году в Соединённых Штатах Америки на свет появилась дочь Этери Тутберидзе, которую назвали Дианой Дэвис. Имя отца девочки остаётся неизвестным. В одном из интервью Этери упомянула, что отец Дианы — гражданин США.
У Дианы Дэвис с раннего детства проблемы со слухом. Тугоухость проявилась, когда девочке было всего 2,5 года, из-за того, что ей назначили неправильный курс антибиотиков. Хотя у дочери были проблемы со слухом, Этери Георгиевна не сдалась и начала приобщать девочку к спорту. Диана Дэвис с ранних лет посвятила себя фигурному катанию. В начале своего пути она выступала в одиночном разряде, её наставницей была Этери Тутберидзе. Однако в этом направлении у Дианы не сложилось, и в возрасте тринадцати лет она решила попробовать себя в танцах на льду.
В настоящее время Диана выступает в дуэте с Глебом Смолкиным, сыном известного актёра Бориса Смолкина. Диана и Глеб демонстрировали хорошие результаты в танцах, тренируясь под руководством Светланы Алексеевой и Елены Кустаровой. Однако в 2019 году назад они решили сменить тренера и отправились в США к Игорю Шпильбанду.
В августе 2023 года на соревнованиях Ice Dance International в США дуэт Дианы и Глебы, представляющий Грузию, занял первое место. В октябре этого же года пара одержала победу на турнире Budapest Trophy. В апреле 2024 года Дэвис и Смолкин перешли в канадскую Ледовую академию Монреаля, которая считается одной из лучших в мире.
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Елена Генералова