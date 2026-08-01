«Не женат»: Алина Ланина объяснила, почему уже 15 лет скрывает своего избранника
Актриса Алина Ланина заявила, что не любит выставлять личную жизнь напоказ
Актриса Алина Ланина впервые подробно объяснила, почему до сих пор не раскрывает личность мужчины, с которым состоит в отношениях уже 15 лет. Об этом сообщает «Леди Mail».
Несмотря на то что пара воспитывает двоих детей — сына Льва и дочь Надежду, артистка предпочитает сохранять семейную жизнь вдали от публичного внимания.
По словам звезды сериала «СашаТаня», она не пытается намеренно скрывать своего избранника, однако считает, что далеко не всё должно становиться достоянием общественности.
«Я не прячу его специально. Но мне в целом не близка излишняя публичность. Что я ем на завтрак, как делаю ремонт и куда хожу на маникюр, — оставляю лайф-блогерам и героям ток-шоу», — рассказала Ланина.Актриса также развеяла домыслы вокруг личности своего партнёра. Она с иронией отметила, что её возлюбленный не является ни олигархом, ни человеком с какой-либо скандальной биографией, поэтому сенсации из этой истории не получится.
«При желании найти имена несложно. Он не олигарх, не женат. В общем, нет ничего, из чего можно было бы сделать горячую новость», — добавила артистка.Ланина также рассказала, как устроены финансовые отношения в их семье. По её словам, она не зависит от партнёра материально. Дом, в котором живёт семья, официально принадлежит ей, при этом у её избранника есть собственная недвижимость.
Вместе с тем актриса подчеркнула, что именно её возлюбленный обеспечивает её и детей, а все бытовые и финансовые вопросы в семье решаются сообща. Несмотря на отсутствие официального брака, супруги уже много лет живут вместе и воспитывают двоих наследников.