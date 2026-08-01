«Не женат»: Алина Ланина объяснила, почему уже 15 лет скрывает своего избранника

01 августа 2026, 17:44

Актриса Алина Ланина заявила, что не любит выставлять личную жизнь напоказ

Алина Ланина (Фото: Instagram* / @alilanina)

Актриса Алина Ланина впервые подробно объяснила, почему до сих пор не раскрывает личность мужчины, с которым состоит в отношениях уже 15 лет. Об этом сообщает «Леди Mail».





Несмотря на то что пара воспитывает двоих детей — сына Льва и дочь Надежду, артистка предпочитает сохранять семейную жизнь вдали от публичного внимания.



По словам звезды сериала «СашаТаня», она не пытается намеренно скрывать своего избранника, однако считает, что далеко не всё должно становиться достоянием общественности.





«Я не прячу его специально. Но мне в целом не близка излишняя публичность. Что я ем на завтрак, как делаю ремонт и куда хожу на маникюр, — оставляю лайф-блогерам и героям ток-шоу», — рассказала Ланина.

«При желании найти имена несложно. Он не олигарх, не женат. В общем, нет ничего, из чего можно было бы сделать горячую новость», — добавила артистка.