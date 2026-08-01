Фанаты Димы Билана устроили скандал после его концерта

01 августа 2026, 17:07

Поклонники Димы Билана раскритиковали организацию его концерта в Москве

Дима Билан (Фото: Instagram* / @bilanofficial)

Сольный концерт Димы Билана, прошедший в Москве, вызвал бурную реакцию в социальных сетях. Несмотря на масштабное шоу, часть зрителей осталась крайне недовольна организацией мероприятия и заявила, что так и не смогла увидеть выступление любимого артиста. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».