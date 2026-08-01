Фанаты Димы Билана устроили скандал после его концерта
Сольный концерт Димы Билана, прошедший в Москве, вызвал бурную реакцию в социальных сетях. Несмотря на масштабное шоу, часть зрителей осталась крайне недовольна организацией мероприятия и заявила, что так и не смогла увидеть выступление любимого артиста. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
По словам поклонников, проблема возникла в фан-зоне. Вместо полноценного обзора сцены зрители, заплатившие за билеты, оказались перед крупными техническими конструкциями, которые практически полностью закрывали вид на исполнителя.
После концерта соцсети заполнили многочисленные публикации с жалобами. Некоторые пользователи делились фотографиями и видео, на которых видно, что обзор действительно ограничен, а другие признавались, что большую часть шоу были вынуждены смотреть на экраны или вовсе не могли разглядеть происходящее на сцене.
Многие зрители уже назвали произошедшее одним из самых обсуждаемых концертных скандалов последних дней. При этом часть поклонников считает, что ответственность за организацию лежит не только на технической команде, но и на самом артисте, который, по их мнению, должен контролировать подобные моменты перед выступлением.
Сам Дима Билан пока публично не прокомментировал претензии зрителей. Организаторы концерта также не выступили с официальным заявлением относительно жалоб поклонников.
Несмотря на разгоревшийся скандал, многие гости отметили масштаб постановки, светового шоу и музыкальной программы. Однако для части аудитории впечатление от концерта оказалось испорчено именно из-за плохого обзора сцены.
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