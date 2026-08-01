Звезда «Слова пацана» Пересильд призналась, что раньше ненавидела туфли на каблуках
Анна Пересильд научилась ходить на каблуках ради новой роли
Анна Пересильд рассказала, что во время работы над сказкой «Садко» ей пришлось освоить то, чего она долгое время старалась избегать. Ради роли Любавы молодая актриса научилась уверенно ходить на каблуках, хотя раньше признавалась, что терпеть не могла такую обувь. Об этом сообщает «КП».
По словам звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», на съёмочной площадке ей приходилось проводить в туфлях на каблуках практически всё время. Причём дело не ограничивалось обычной ходьбой — по сценарию актрисе нужно было много двигаться, бегать и выполнять активные сцены.
«Как девочка, могу сказать, что я всегда ненавидела каблуки. А тут хожу в обуви с каблуками всё время. Постоянно, в них! И, мне кажется, сейчас я уже хожу прекрасно. Могу бегать, прыгать и делать что угодно», — рассказала Пересильд.Особенно непростыми оказались натурные съёмки, проходившие в Приозерске на берегу Ладожского озера. По словам актрисы, работать приходилось в сложных условиях, где бегать по природному ландшафту на каблуках было настоящим испытанием. Несмотря на сложности, Анна призналась, что со временем полностью привыкла к такой обуви и теперь чувствует себя в ней гораздо увереннее, чем раньше.
В последнее время имя Пересильд регулярно появляется в новостях не только благодаря новым кинопроектам. Недавно в Сети активно обсуждали видео с её закрытой вечеринки по случаю дня рождения. Ролик быстро стал вирусным и собрал сотни тысяч просмотров, а поклонники вновь обратили внимание на стремительно растущую популярность молодой актрисы.