Звезда «Слова пацана» Пересильд призналась, что раньше ненавидела туфли на каблуках

01 августа 2026, 16:52

Анна Пересильд научилась ходить на каблуках ради новой роли

Анна Пересильд (Фото: Instagram* / @anka.peresild_)

Анна Пересильд рассказала, что во время работы над сказкой «Садко» ей пришлось освоить то, чего она долгое время старалась избегать. Ради роли Любавы молодая актриса научилась уверенно ходить на каблуках, хотя раньше признавалась, что терпеть не могла такую обувь. Об этом сообщает «КП».





По словам звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», на съёмочной площадке ей приходилось проводить в туфлях на каблуках практически всё время. Причём дело не ограничивалось обычной ходьбой — по сценарию актрисе нужно было много двигаться, бегать и выполнять активные сцены.





«Как девочка, могу сказать, что я всегда ненавидела каблуки. А тут хожу в обуви с каблуками всё время. Постоянно, в них! И, мне кажется, сейчас я уже хожу прекрасно. Могу бегать, прыгать и делать что угодно», — рассказала Пересильд.