Счета трех компаний Влада Бумаги временно заблокировала налоговая

01 августа 2026, 17:14

Влад Бумага задолжал ФНС более чем 3,4 миллиона рублей

Влад Бумага (Фото: Instagram* / @a4omg)

Федеральная налоговая служба временно заблокировала счета трех компаний, среди учредителей которых числится популярный блогер Владислав Бумага, известный как Влад А4. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные налоговых органов.