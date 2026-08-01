Счета трех компаний Влада Бумаги временно заблокировала налоговая
Федеральная налоговая служба временно заблокировала счета трех компаний, среди учредителей которых числится популярный блогер Владислав Бумага, известный как Влад А4. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные налоговых органов.
По информации агентства, ограничения коснулись компаний «А4 Кидс Кузьминки», «А4 Магазин» и «Дпицца северо-восток». При этом у двух организаций накопилась налоговая задолженность, общая сумма которой превышает 3,4 миллиона рублей.
Согласно открытым данным, Влад Бумага владеет 25% компании «А4 Кидс Кузьминки», которая занимается организацией отдыха и развлечений, 39% компании «А4 Магазин» и 5% в компании «Дпицца северо-восток».
Как отмечается, с декабря 2025 года по июль 2026 года налоговая служба приняла семь решений о приостановке операций по счетам этих организаций. В случае с компанией «А4 Кидс Кузьминки» счета были заблокированы после решения о взыскании задолженности. По данным налоговой, долг по обязательным платежам превышает 2,29 миллиона рублей.
Аналогичная ситуация сложилась и с компанией «А4 Магазин», задолженность которой по Единому налоговому счету составляет более 1,1 миллиона рублей. Что касается компании «Дпицца северо-восток», её счета были временно заблокированы по другой причине — из-за несвоевременной подачи налоговой декларации.
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