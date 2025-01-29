Алина Загитова не промолчала и дала отпор хейтерам

Алина Загитова (фото: соцсети)
Олимпийская чемпионка Алина Загитова стала всё чаще сталкиваться с хейтом. Фигуристка не выдержала и ответила обидчикам.
Под постами спортсменки стало появляться всё больше негативных комментариев от хейтеров, которые недовольны её внешностью и поведением. После одного из последних интервью Алине писали, что раньше она была намного лучше. Эту тему она и решила высмеять в коротком видео.
Девушка сыграла, будто бы ей кто-то звонит и говорит, что раньше она выглядела лучше. После вопроса о том, кто это вообще ей звонит, она как-будто кладёт трубку. Так Загитова показала, что хейт для неё безразличен.
Напомним, что Алина Загитова является самой титулованной фигуристкой в истории России и второй в мире, кому удалось завоевать неофициальный «Большой шлем», получив золото на всех главных турнирах.
Читайте также:
Друг Яниса Тиммы раскрыл правду о его наследстве – родители спортсмена в бедственном положении
Ксения Бородина в слезах и дико расстроена: что случилось с телеведущей перед свадьбой
«Лолита – большая молодец, что не боится бороться с мракобесами, которые отменяют её концерты»: Собчак поддержала Милявскую
Девушка сыграла, будто бы ей кто-то звонит и говорит, что раньше она выглядела лучше. После вопроса о том, кто это вообще ей звонит, она как-будто кладёт трубку. Так Загитова показала, что хейт для неё безразличен.
Напомним, что Алина Загитова является самой титулованной фигуристкой в истории России и второй в мире, кому удалось завоевать неофициальный «Большой шлем», получив золото на всех главных турнирах.
Читайте также:
Друг Яниса Тиммы раскрыл правду о его наследстве – родители спортсмена в бедственном положении
Ксения Бородина в слезах и дико расстроена: что случилось с телеведущей перед свадьбой
«Лолита – большая молодец, что не боится бороться с мракобесами, которые отменяют её концерты»: Собчак поддержала Милявскую
Анастасия Чинкова