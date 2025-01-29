Друг Яниса Тиммы раскрыл правду о его наследстве – родители спортсмена в бедственном положении

Янис Тимма (фото: соцсети)
Проживающий в США друг Яниса Тиммы продолжает будоражить общественность громкими заявлениями о гибели спортсмена. Марк Пугачёв подчеркнул, что старается добраться до истины не для себя, а для родителей баскетболиста, которые не получили его наследства и остались без средств.
«С самого начала наша цель была и остается неизменной: установить правду и помочь родителям, которые остались без ничего. С родителями я по сей день держу связь, и они просят не отступать. Потеря близких – это невосполнимая утрата, особенно такого человека, как Янис. Я осознаю, что разворошил осиное гнездо шоу-бизнеса и оказался, к сожалению, в центре внимания», – заявил Пугачёв в интервью «МК».Напомним, что друг спортсмена не признаёт версию следователей о том, что смерть наступила в результате самоубийства. Он винит в гибели Тиммы его бывшую супругу Анну Седокову. Мужчина предполагает, что она могла подтолкнуть экс-мужа к смерти, чтобы завладеть его имуществом и деньгами. К тому же, на последнем месте работы Тимма получил хорошие деньги, но их вместе с недвижимостью не было у него во владении на момент смерти. Известно также, что Седокова ещё в браке настояла на том, чтобы переписать на неё всю недвижимость баскетболиста.
Читайте также:
Седокова попала: семью Яниса Тиммы представляет обвинившая её в связях со своим мужем адвокат Катя Гордон
«Идет посмертная психолого-психиатрическая экспертиза»: расследование гибели Яниса Тиммы ещё не завершено
«Сложно представить более неуместную картину»: Анна Седокова надела подвенечное платье на 40-й день после гибели Яниса Тиммы
Анастасия Чинкова