«Лолита – большая молодец, что не боится бороться с мракобесами, которые отменяют её концерты»: Собчак поддержала Милявскую

Ксения Собчак (фото: соцсети)
Концерты Лолиты продолжают отменять после злополучной «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой. Общественники пристально следят за деятельностью певицы, но Ксения Собчак поспешила поддержать исполнительницу.
«Лолита – большая молодец, что не боится бороться с мракобесами, которые отменяют её концерты. Я вообще поражаюсь людям, которые против неё воюют: не нравится – не слушай. У них, видимо, других дел и проблем нет, кроме как портить жизнь заслуженной и хорошей певице. Сейчас она рассказала РИА Новости, что готовит обращение в СК на людей, срывающих её концерты в Кемерово, Новокузнецке и пытающихся сорвать Ижевск. Считаю, что это правильно. Портишь людям жизнь, а у неё реально много поклонников, будь готов ответить по закону. Отстаньте уже от человека, пусть дарит людям радость», – написала Собчак в своём Telegram-канале «Кровавая барыня».В начале января удмуртское отделение общественной организации «Русской общины» потребовало отменить концерт Лолиты в Ижевске. После этого артистка записала видеообращение к активистам.
Она призвала оставить её в покое, отметив, что концерты всё равно состоятся. Также она предупредила, что угрозы, поступающие от общественников в её адрес и в сторону её поклонников, уже находятся в уголовном поле. Она сохраняет скриншоты всех переписок и комментариев, которые обязательно покажет при обращении в Следственный комитет.
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