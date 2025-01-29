«Лолита – большая молодец, что не боится бороться с мракобесами, которые отменяют её концерты»: Собчак поддержала Милявскую

Широкую славу артист Александр Розенбаум получил в 80-х годах, когда его песни звучали из каждого магнитофона. В то время общественности пришлось гадать, кто этот человек: коренной одессит, экс-уголовник или ленинградский музыкант. Артисту долгий период времени приходилось доказывать, что он не только певец блатного жанра, ведь в его репертуаре сочетались фольклор, бардовские песни и даже рок.