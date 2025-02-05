Алина Загитова отказалась выходить на одну сцену с Дмитрием Губерниевым и поставила условие организаторам

Дочери Ольги Орловой, бывшей солистки группы «Блестящие», сегодня исполнилось два года. Мама тепло поздравила свою «булочку Анютку» с днём рождения в своём личном блоге и представила редкие фотографии из роддома, сделанные практически сразу после того, как малютка появилась на свет.