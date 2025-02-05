Алина Загитова отказалась выходить на одну сцену с Дмитрием Губерниевым и поставила условие организаторам

Алина Загитова (фото: соцсети)
Алина Загитова отказалась выходить на одну сцену с Дмитрием Губерниевым, с которым неоднократно вступала в конфликты.
Telegram-канал «Тулуп Тутберидзе» пишет, что бывшая фигуристка поставила организаторам условие: либо на сцене появляется она, либо комментатор. Вместе с ним оказаться на одной сцене девушка не захотела.
В результате, Губерниев не будет принимать участие в Международном российско-китайском фестивале зимних видов спорта.
Напомним, что в июле прошлого года Загитова также отказалась выходить на сцену вместе с Дмитрием Губерниевым на Дне московского спорта в комплексе «Лужники». После этого спортивный комментатор призвал экс-спортсменку «держать удар».
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В результате, Губерниев не будет принимать участие в Международном российско-китайском фестивале зимних видов спорта.
Напомним, что в июле прошлого года Загитова также отказалась выходить на сцену вместе с Дмитрием Губерниевым на Дне московского спорта в комплексе «Лужники». После этого спортивный комментатор призвал экс-спортсменку «держать удар».
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Анастасия Чинкова