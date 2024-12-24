Тарасова: Загитова должна делать ледовое шоу за свой счет

Алина Загитова (Фото: kremlin.ru)
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова должна привлечь личные средства для реализации ледового шоу «Алые паруса», передало ТАСС.
Президентский фонд культурных инициатив отклонил заявку Алины Загитовой на получение гранта на 75 млн рублей на создание ледового шоу «Алые паруса».
Заслуженный тренер СССР отметила, что если есть желание создать что-то свое, то нужно делать это за свои деньги. Необходимо, чтобы ледовое шоу Загитовой отличалось от уже имеющихся, уточнила Тарасова.
Загитова подала заявку 10 сентября, однако ее проект оказался в списке тех, которые не получили финансирования. В соответствии с поданными документами, общая сумма расходов на шоу составляла 74,79 миллиона рублей, при этом софинансирование не предусматривалось.
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«Я много посмотрела шоу, которые шли по всему миру, и ее тоже бы посмотрела. У меня было свое шоу, оно существовало 15 лет, и я ни у кого ничего не просила — я все делала за свои деньги — деньги, заработанные компанией», — обратила внимание Татьяна Тарасова.
Заслуженный тренер СССР отметила, что если есть желание создать что-то свое, то нужно делать это за свои деньги. Необходимо, чтобы ледовое шоу Загитовой отличалось от уже имеющихся, уточнила Тарасова.
Загитова подала заявку 10 сентября, однако ее проект оказался в списке тех, которые не получили финансирования. В соответствии с поданными документами, общая сумма расходов на шоу составляла 74,79 миллиона рублей, при этом софинансирование не предусматривалось.
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Ольга Енгалычева