«Влюбилась в этот город!»: Алина Загитова снялась в Париже в откровенном топе и лосинах и посетила Лувр

Алина Загитова (Фото: Instagram* @azagitova)
Фигуристка Алина Загитова очаровала поклонников, снявшись в Париже в полупрозрачном кроп-топе и лосинах. Ее поездка во Францию стала не только культурным отдыхом, но и поводом для ярких образов.
Вместо пляжного курорта 22-летняя олимпийская чемпионка выбрала Париж, где погрузилась в атмосферу города. В одном из номеров она записала ролик, демонстрируя экстравагантный наряд: кроп-топ, легинсы с ремнем и длинные перчатки. Распущенные волосы волнами и макияж с акцентом на глаза добавили образу гламура.
Поклонники осыпали фигуристку комплиментами, называя стиль ярким и необычным, хотя и странным. Часть комментаторов сказали, что не ожидали от нее подобного «прикида».
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Алина Загитова (Фото: кадр видео Instagram* @azagitova)
«Любовь спасет нас всех. Любовь — это главное. Главное — любить!» — прозвучало в записи «на фоне», и Алина сделала вид, что тоже произносит слова.После Загитова выложила пост с фотографиями в той же одежде, где она посещает Лувр. Отдельно чемпионка выделила шедевр Леонардо да Винчи «Мона Лиза», улыбчиво позируя рядом.
Алина Загитова (Фото: Instagram* @azagitova)
Поклонники осыпали фигуристку комплиментами, называя стиль ярким и необычным, хотя и странным. Часть комментаторов сказали, что не ожидали от нее подобного «прикида».
Алина Загитова (Фото: Instagram* @azagitova)
«Она какой была, такой и осталась! Тут скорее Ваше ожидание не совпало с действительностью. Никто не обязан оправдывать чужие ожидания. Нас касается только то, что она наша соотечественница и наша чемпионка», — указала другая подписчица девушки, защищая Алину от критики.
Алина Загитова (Фото: Instagram* @azagitova)Выборы луков спортсменки нередко критикуют, как и ее прически. Подписчики девушки любят высказывать свое мнение довольно прямолинейно — это часто не нравится более позитивной части фанбазы. Алина, однако, справляется с любым онлайн-негативом очень уверенно.
«Это мотивация для меня. Это двигатель развития. Поэтому пусть хейтят, пусть говорят, что я не так одета, не так выгляжу. Мне кажется, что я выгляжу хорошо», — объяснила она в одном из интервью.Кстати, отдых Алины во Франции подошел к концу. Девушка призналась, что Париж покорил ее сердце. Фигуристка записала клип, где с легкой грустью смотрит из иллюминатора самолета, а позже рассказала о визите в Нижний Новгород.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева