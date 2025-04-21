«Влюбилась в этот город!»: Алина Загитова снялась в Париже в откровенном топе и лосинах и посетила Лувр

Ведущая Маша Малиновская призналась, что жалеет о множестве пластических операций и уколах красоты, которые не помогли ей полюбить себя. Неудачная процедура с филлерами заставила ее пересмотреть взгляды на хирургию. То, что казалось в юности хорошим решением, с течением времени стало восприниматься как ошибка.