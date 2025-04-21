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«Влюбилась в этот город!»: Алина Загитова снялась в Париже в откровенном топе и лосинах и посетила Лувр

Алина Загитова выложила фото из Парижа в откровенном топе и поситила в нем Лувр
Алина Загитова (Фото: Instagram* @azagitova)

Алина Загитова (Фото: Instagram* @azagitova)

Фигуристка Алина Загитова очаровала поклонников, снявшись в Париже в полупрозрачном кроп-топе и лосинах. Ее поездка во Францию стала не только культурным отдыхом, но и поводом для ярких образов.
Вместо пляжного курорта 22-летняя олимпийская чемпионка выбрала Париж, где погрузилась в атмосферу города. В одном из номеров она записала ролик, демонстрируя экстравагантный наряд: кроп-топ, легинсы с ремнем и длинные перчатки. Распущенные волосы волнами и макияж с акцентом на глаза добавили образу гламура.

Алина Загитова (Фото: кадр видео Instagram* @azagitova)

«Любовь спасет нас всех. Любовь — это главное. Главное — любить!» — прозвучало в записи «на фоне», и Алина сделала вид, что тоже произносит слова.
После Загитова выложила пост с фотографиями в той же одежде, где она посещает Лувр. Отдельно чемпионка выделила шедевр Леонардо да Винчи «Мона Лиза», улыбчиво позируя рядом.

Алина Загитова (Фото: Instagram* @azagitova)

Поклонники осыпали фигуристку комплиментами, называя стиль ярким и необычным, хотя и странным. Часть комментаторов сказали, что не ожидали от нее подобного «прикида».

Алина Загитова (Фото: Instagram* @azagitova)

«Она какой была, такой и осталась! Тут скорее Ваше ожидание не совпало с действительностью. Никто не обязан оправдывать чужие ожидания. Нас касается только то, что она наша соотечественница и наша чемпионка», — указала другая подписчица девушки, защищая Алину от критики.
Алина Загитова (Фото: Instagram* @azagitova)

Выборы луков спортсменки нередко критикуют, как и ее прически. Подписчики девушки любят высказывать свое мнение довольно прямолинейно — это часто не нравится более позитивной части фанбазы. Алина, однако, справляется с любым онлайн-негативом очень уверенно.

«Это мотивация для меня. Это двигатель развития. Поэтому пусть хейтят, пусть говорят, что я не так одета, не так выгляжу. Мне кажется, что я выгляжу хорошо», — объяснила она в одном из интервью.
Кстати, отдых Алины во Франции подошел к концу. Девушка призналась, что Париж покорил ее сердце. Фигуристка записала клип, где с легкой грустью смотрит из иллюминатора самолета, а позже рассказала о визите в Нижний Новгород.

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Филипп Киркоров и Люся Чеботина вместе спели на шоу «Авторадио» в Кремле
21 апреля 2025, 05:55

Филипп Киркоров и Люся Чеботина (Фото: кадр из шоу «Авторадио» на Youtube-канале «Праздники»)

Филипп Киркоров и Люся Чеботина зажгли дуэтом на шоу «Авторадио. Классика. Дуэты» в Кремле, исполнив песню «Королева». Их выступление стало одним из ярких моментов вечера, посвященного 32-летию радиостанции.
Концерт привлек гостей со всей страны — от Петербурга до Дальнего Востока, многие приехали за тысячи километров.

Люся Чеботина поделилась, что в дуэте с Киркоровым от эмоций на мгновение даже забыла слова песни. Зрителей также покорили пары Леонида Агутина с Владимиром Пресняковым, Валерии со Стасом Пьехой, Димы Билана с Zivert и Ани Лорак с МОТом.

Люся Чеботина (Фото: кадр из шоу «Авторадио» на Youtube-канале «Праздники»)

Шоу в Кремлевском дворце впечатлило не только музыкой, но и зрелищными танцами, спецэффектами и видеографикой, переносившей зал то на трассу, то в космос. Во время песни «Сигма бой» на сцене появились BMX-райдеры, усилив wow-эффект, передает «7дней.ru».

Фото: кадр из шоу «Авторадио» на Youtube-канале «Праздники»

Денис Клявер сравнил вечер с уютным квартирником на 6000 человек, отметив семейную атмосферу «Авторадио». Скоро шоу увидят миллионы: НТВ покажет телеверсию в майские праздники.

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«Вырезали, что она мне шепнула»: Теона Дольникова покинула французский «Голос», отказавшись от предложения Каас
Теона Дольникова отказалась от идеи Патрисии Каас и покинула французский «Голос»
21 апреля 2025, 04:20

Теона Дольникова (Фото: Instagram* @teonadolnikova)

Певица и звезда мюзиклов Теона Дольникова покинула французский «Голос»,​ отказавшись от предложения Патрисии Каас продолжить шоу в дуэте. Ее мощный вокал покорил зрителей, но путь к финалу завершился на этапе баттлов.
На слепых прослушиваниях Теона исполнила песню Halo и сразу завоевала сердце Каас, став частью ее команды.

В туре «Группы» Дольникова спела хит Smells like teen spirit со своими сокомандницами, легко обойдя соперниц. Такое развитие событий не удивило фанатов, знающих ее как экс-вокалистку группы «Слот». Зрители даже заподозрили, что наставница специально дала ей выигрышную роль.

Теона Дольникова (Фото: Instagram* @teonadolnikova)

Однако в баттлах 19 апреля Дольникова и Микаэль Галло исполнили Under pressure группы Queen, и наставница выбрала Галло для полуфинала.

Позже выяснилось, что Теона могла остаться в проекте, если бы согласилась на дуэт с Микаэлем. Однако она отказалась, не видя себя в этом формате. «StarHit» передает, что в разговоре с Яной Чуриковой певица раскрыла эти подробности.

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По словам звезды, разговор с предложением остаться в шоу вырезали из эфира.

«Патрисия Каас предложила мне остаться в шоу в качестве дуэта с этим мужчиной. (...) Я отказалась. Но это, конечно, вырезали. Хотя там был красивый жест с моей стороны. Да… И, конечно, отрезали то, что Патрисия шепнула мне на ушко. Что поделаешь, это шоу. А шоу, как говорится, должно продолжаться», — призналась она.
Теона Дольникова (Фото: Instagram* @teonadolnikova)

«Да, телевидение останется телевидением в любой стране мира», — согласилась Чурикова.
Фанаты в России поддержали певицу, возмущаясь монтажом шоу, где «опять все самое важное вырезали», и уверяя, что Теона была лучшей. Для Дольниковой участие в проекте стало важным опытом, к тому же появились новые иностранные поклонники. Находясь в команде Касс, она называла ситуацию настоящей мечтой.

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«Просто жертва ошибок юности»: Маша Малиновская пожалела о пластике и своей неспособности остановиться
Маша Малиновская с возрастом пожалела о частых пластических операциях
21 апреля 2025, 02:15

Маша Малиновская (Фото: Instagram* @malinovskaya_tv)

Ведущая Маша Малиновская призналась, что жалеет о множестве пластических операций и уколах красоты, которые не помогли ей полюбить себя. Неудачная процедура с филлерами заставила ее пересмотреть взгляды на хирургию. То, что казалось в юности хорошим решением, с течением времени стало восприниматься как ошибка.
С юности Маша стремилась к «кукольной» внешности, изменив нос, скулы и губы. Она увеличивала и уменьшала грудь, удаляла комки Биша, пытаясь достигнуть своего идеала. Но последняя операция с филлерами стала поворотной. Гель лег комками, причинив боль и вынудив потратить сотни тысяч рублей и девять лет на исправление.

Маша Малиновская (Фото: Instagram* @malinovskaya_tv)

Теперь 44-летняя телеведущая считает, что молодым девушкам не стоит торопиться с пластикой. Маша уверена, что вместо операций лучше работать с психологом, чтобы принять себя.

Маша Малиновская в молодости (Фото: кадр из передачи на «Муз-ТВ»)

«Я совершила ошибку. Недавно наткнулась на фото, где мне 19—20 лет, я была очень красивой… Я против операций в молодом возрасте. Стало слишком много одинаковых женщин, и я одна из них… Не могу остановиться, но при этом я против. Я просто жертва. Вообще было бы идеально, чтобы хирурги отправляли пациентов к психологу», — призналась звезда в беседе с «Экспресс Газетой».
Маша Малиновская (Фото: Instagram* @malinovskaya_tv)

Малиновская до сих пор борется с недовольством своей внешностью, считая лицо и фигуру далекими от идеала. Но теперь она выбирает путь самопринятия, а не новые процедуры.

«Я толстоватая и мне надо похудеть килограммов на 15. Не считаю себя симпатичной. (....) Сейчас, если бы у меня возникла мысль что-то в себе переделать, я бы сначала пошла к психологу», — объяснила она.
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Выяснились дата и место прощания с директором группы «На-На»
Прощание с директором группы «На-На» Фроликовым состоится 23 апреля в Москве
20 апреля 2025, 23:27

Виталий Фроликов (Фото: оф. ВК-группа «На-На» @nana_official)

Прощание с директором группы «На-На» Виталием Фроликовым состоится 23 апреля в траурном зале Центральной клинической больницы Москвы. Об этом сообщила пресс-служба коллектива в социальной сети «ВКонтакте».
Фроликов скончался в возрасте 76 лет. О его смерти стало известно вчера.

«Близкий человек для группы «НА-НА», душа и сердце коллектива, директор группы. Он останется навсегда в наших сердцах!», — отметили ранее в пресс-службе «На-На».
По данным Shot, Виталию накануне проводили плановую операцию на сердце, во время которой оно перестало биться — констатировали смерть.

Публично попрощаться с Фроликовым можно будет с 12:00 до 13:30. Близкие подчеркнули, что директор группы до последнего дня посвящал себя работе и ездил на все гастроли.

Ранее сообщалось, что что медики попросили актера Михаила Боярского воздержаться от скорого возвращения на сцену. Напомним, 14 апреля Боярского госпитализировали после несчастного случая на репетиции в театре: он оступился на сцене и упал с трехметровой высоты на спину во время спектакля «Ромео и Джульетта».

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«Глядя на вас, есть силы жить, а не окончить всё самоубийством или спиться»: Безрукова о сообщениях от поклонников
Безрукова рассказала о сообщениях от поклонников с мотивацией
20 апреля 2025, 22:31

Ирина Безрукова (фото: Telegram @bezrukova_telegram)

Жизнь Ирины Безруковой трудно назвать лёгкой – актриса рано потеряла маму, а 10 лет назад не стало её единственного сына Андрея, рождённого в браке с Игорем Ливановым. Смерть 25-летнего мужчины шокировала всех.
Оказалось, что актриса, пережившая личное горе, стала примером для многих людей и мотивирует их жить дальше. Поклонники регулярно делятся с Безруковой личными историями утраты близких людей.

«Мне в соцсетях часто пишут люди. Я не знала, что невероятное количество людей теряет своих близких. Именно мне они пишут. Они говорят, что глядя на меня у них появляются силы жить, а не деградировать, не окончить жизнь самоубийством или спиться», – откровенно рассказала бывшая жена Сергея Безрукова в шоу «Однажды…» на НТВ.
60-летняя звезда поделилась, что справиться с горем ей помогает определённое мировоззрение – актриса верит в перерождение души.

«Есть такая теория, что смерти нет – есть переход. Человек садится в поезд и уезжает в другой город или страну, и никогда не возвращается, но он есть», – объяснила Безрукова.
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