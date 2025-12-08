Алина Загитова удивила фанатов новой причёской — фигуристка решилась на смелый эксперимент
Алина Загитова решилась на заметное обновление образа и представила поклонникам свою новую причёску. Олимпийская чемпионка кардинально сменила имидж и поделилась свежими фото в личном блоге, чем сразу вызвала волну обсуждений.
Главным акцентом стали ровная, чётко очерченная чёлка и актуальная форма стрижки, которые заметно изменили внешний вид фигуристки. Подписчики активно обсуждали преобразившийся стиль звезды: одни восхищались её смелостью, другие предположили, что чёлка может быть накладной.
В обновлённом образе Загитова появилась на праздничном мероприятии в честь дня рождения журнала «Мнение редакции может не совпадать». Для выхода она выбрала кружевной лиф в сочетании с укороченным пиджаком, мини-юбкой, изящными чулками и блестящими туфлями на шпильке. Дополняли сет белая сумка и крупные серьги-кольца, сделавшие лук ещё более выразительным.
