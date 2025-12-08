Алина Загитова удивила фанатов новой причёской — фигуристка решилась на смелый эксперимент

08 декабря 2025, 18:51

Алина Загитова показала стильную стрижку с геометричной чёлкой

Алина Загитова (Фото: Instagram* / @azagitova)

Алина Загитова решилась на заметное обновление образа и представила поклонникам свою новую причёску. Олимпийская чемпионка кардинально сменила имидж и поделилась свежими фото в личном блоге, чем сразу вызвала волну обсуждений.