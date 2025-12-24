Брэдли Купер сделал предложение Джиджи Хадид — свадьба намечена на 2026 год
Брэдли Купер решил вывести отношения с Джиджи Хадид на новый уровень.
По данным Daily Mail, 50-летний актёр сделал предложение 30-летней модели, и теперь вопрос свадьбы — лишь дело времени. Источники утверждают, что пара планирует пожениться в 2026 году.
Как сообщают инсайдеры, Купер уже получил одобрение матери Джиджи — Иоланды Хадид. Однако для самой модели более важным шагом стал разговор с отцом, которому она сообщила о намерении выйти замуж. По словам источника, это сделало планы пары «гораздо более официальными».
Одной из ключевых причин, подтолкнувших влюблённых к браку, стало желание создать полноценную семью и вместе воспитывать детей от прошлых отношений. У Брэдли есть 8-летняя дочь Лея от Ирины Шейк, которая, как отмечают близкие, всё чаще проводит время с Джиджи. У самой Хадид подрастает 5-летняя дочь Кхай, рождённая в отношениях с Зейном Маликом.
