Брэдли Купер сделал предложение Джиджи Хадид — свадьба намечена на 2026 год

24 декабря 2025, 19:28

Актёр Брэдли Купер и модель Джиджи Хадид готовятся к свадьбе и объединению семей

Джиджи Хадид и Брэдли Купер (Фото: TikTok / @confidenceheist)

Брэдли Купер решил вывести отношения с Джиджи Хадид на новый уровень.