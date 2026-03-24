«Сюда, блин!»: пользователи высмеяли тренировки Вани Дмитриенко
Ваня Дмитриенко неожиданно оказался в центре внимания пользователей соцсетей — поводом стали его тренировки в спортзале, которые попали в сеть со страницы его тренера. Об этом сообщает Super.
На видео артист старается усердно заниматься, работая со штангой и демонстрируя физическую подготовку. Судя по всему, певец решил поддерживать форму перед летними выступлениями, чтобы уверенно чувствовать себя на сцене.
Однако вместо мотивации ролики вызвали волну шуток: в комментариях быстро развернулся настоящий стендап. Пользователи вспомнили старые мемные фразы, а также начали иронично комментировать технику и подачу Дмитриенко, награждая его шуточными прозвищами.
Тем не менее сам артист, похоже, продолжает двигаться к своей цели, не обращая внимания на реакцию аудитории — ведь, как говорится, важен не результат, а путь.
