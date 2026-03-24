«Очень хрупкая психика!»: Зара откровенно рассказала о воспитании детей
Зара поделилась личным взглядом на воспитание детей и призналась, что не считает свою семью идеальной. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам артистки, за внешне гармоничной картинкой всегда стоит большой труд, поэтому сравнивать себя с другими не стоит.
Певица отметила, что старается быть строгой, но при этом бережно относиться к психологическому состоянию детей. Она убеждена, что подростки особенно уязвимы, и чрезмерное давление со стороны взрослых может им навредить.
Зара подчеркнула, что не ставит перед детьми жёстких задач и ожиданий, поскольку даже взрослые люди не всегда понимают, как выстроить свою жизнь. В таком возрасте, по её мнению, гораздо важнее поддержка и диалог.
Артистка сравнила детей с «хрустальной чашей», с которой нужно обращаться осторожно, чтобы не травмировать их психику. При этом она добавила, что её подход — не универсальный рецепт, а лишь личный опыт.
