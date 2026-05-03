Стало известно о смерти избившего модель Анжелику Тартанову бизнесмена

«Известия»: умер избивший модель Тартанову бизнесмен Кузьмин

Анжелика Тартанова (Фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

В конце апреля скончался предприниматель Дмитрий Кузьмин, которого ранее обвиняли в нападении на свою бывшую девушку, модель Анжелику Тартанову. По словам адвоката Темура Фидарова, бизнесмен страдал от сердечно-сосудистых заболеваний и перенес две операции.





Об этом пишут «Известия». Фидаров также отметил, что после инцидента с моделью мужчина сильно переживал. Юрист добавил, что Тартанова и ее представители пока не обращались к ним по вопросу дальнейших компенсаций пострадавшей.



Официально об избиении Анжелики Тартановой стало известно в начале декабря прошлого года. До этого родные не могли найти модель несколько дней. Позже ее обнаружили в одной из московских больниц. По данным источника СМИ, за два дня до исчезновения Анжелика поссорилась с 40-летним Дмитрием Кузьминым после того, как съехала от него. Предположительно, нападение произошло 23 ноября.



Девушке наносили удары по голове, от которых она потеряла сознание, после чего ее госпитализировали. Сама Тартанова рассказывала о возникших после случившегося проблемах с памятью.



