«Мы не подведем»: Диана Гурцкая остро переживает смерть мужа

Певица Диана Гурцкая остро переживает смерть мужа

Диана Гурцкая

В день рождения супруга, дипломата и заместителя министра науки и высшего образования РФ Петра Кучеренко, которого не стало в мае 2023 года, певица Диана Гурцкая опубликовала в Instagram* трогательное послание. Исполнительница призналась, что продолжает вспоминать любимого каждое утро и каждый вечер, а в этот день особенно остро переживает его уход.





Диана Гурцкая и Петр Кучеренко прожили вместе около 20 лет. Дипломат занимал пост замминистра науки и высшего образования с 30 марта 2020 года.





«С днем рождения, мой ангел, мы тебя не подведем!» — поделилась звезда.



