Николь Кидман переживает предательство мужа и планирует переезд в Португалию

02 ноября 2025, 15:40

Николь Кидман шокирована разводом с Китом Урбаном после 19 лет брака

Николь Кидман и Кит Урбан (Фото: Instagram* / @nicolekidman)

Развод Николь Кидман и Кита Урбана после почти двух десятилетий совместной жизни стал громкой новостью для Голливуда и тяжёлым испытанием для актрисы.





По данным Radar Online, Кидман была ошеломлена и почувствовала себя преданной, когда узнала о решении супруга расстаться с ней и начать новые отношения.



Источники утверждают, что 57-летний музыкант ушёл из семьи ещё в июне, переехав в собственный дом в Нэшвилле. В это время 58-летняя Николь пыталась сохранить брак, но после нескольких месяцев безрезультатных попыток подала на развод 30 сентября.





«Николь была потрясена решением Кита уйти. Ей тяжело осознать, что всё кончено», — отметили инсайдеры.