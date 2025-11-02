Николь Кидман переживает предательство мужа и планирует переезд в Португалию
Николь Кидман шокирована разводом с Китом Урбаном после 19 лет брака
Развод Николь Кидман и Кита Урбана после почти двух десятилетий совместной жизни стал громкой новостью для Голливуда и тяжёлым испытанием для актрисы.
По данным Radar Online, Кидман была ошеломлена и почувствовала себя преданной, когда узнала о решении супруга расстаться с ней и начать новые отношения.
Источники утверждают, что 57-летний музыкант ушёл из семьи ещё в июне, переехав в собственный дом в Нэшвилле. В это время 58-летняя Николь пыталась сохранить брак, но после нескольких месяцев безрезультатных попыток подала на развод 30 сентября.
«Николь была потрясена решением Кита уйти. Ей тяжело осознать, что всё кончено», — отметили инсайдеры.Сейчас актриса рассматривает переезд в Португалию, куда ранее подавала документы на резидентство. Изначально этот шаг был связан с карьерой и поиском ролей в Европе, однако теперь Кидман рассматривает страну как возможность дистанцироваться от прошлой жизни и начать новый этап.