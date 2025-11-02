«Любовь — без условий»: актриса Мария Аронова показала редкое семейное фото

02 ноября 2025, 15:26

Мария Аронова показала редкое семейное фото с детьми и внучкой

Мария Аронова (Фото: Instagram* / @aronova_maria)

Известная актриса Мария Аронова поделилась с подписчиками редким кадром, на котором запечатлены её дети и внучка.





В личном блоге в запрещённой соцсети артистка, отвечая на вопрос о том, сколько у неё детей, выложила снимок, где вместе с ней присутствуют 34-летний сын Владислав, 21-летняя дочь Серафима и маленькая внучка Тоня. Мария Аронова с детьми и внучкой (Фото: Instagram* / @aronova_maria)



«Сын и дочь. И внучка. Семья — мой главный источник сил, где поддержка — без слов, любовь — без условий и счастье — в мелочах», — подписала фотографию Аронова.