Влад Соколовский готов возобновить контакт с Ритой Дакотой только при одном условии
Влад Соколовский признался, почему пока не общается с Ритой Дакотой
Влад Соколовский откровенно рассказал в интервью Hello! о текущих отношениях с бывшей супругой, певицей Ритой Дакотой.
Музыкант отметил, что на данный момент не видит смысла в их общении и не намерен тратить на это энергию.
«Я не знаю, зачем и для чего всё это продолжается, и что может на это повлиять. Но я для себя давно принял решение, что пока не вижу никакого смысла в нашем прямом общении. Ничего, кроме потери энергии, это за собой не несёт», — признался артист.Соколовский подчеркнул, что наладить общение возможно только тогда, когда оба смогут говорить откровенно, без ролей и с настоящим уважением друг к другу.
Напомним, пара поженилась в 2015 году, а через три года развелась из-за измен музыканта. На момент развода их дочери было меньше года. Позднее Рита Дакота рассказывала, что простила Влада, но ограничила контакт из-за его плохого отношения к близким.