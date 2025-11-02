Влад Соколовский готов возобновить контакт с Ритой Дакотой только при одном условии

02 ноября 2025, 16:03

Влад Соколовский признался, почему пока не общается с Ритой Дакотой

Влад Соколовский (Фото: Instagram* / @vs20)

Влад Соколовский откровенно рассказал в интервью Hello! о текущих отношениях с бывшей супругой, певицей Ритой Дакотой.





Музыкант отметил, что на данный момент не видит смысла в их общении и не намерен тратить на это энергию.





«Я не знаю, зачем и для чего всё это продолжается, и что может на это повлиять. Но я для себя давно принял решение, что пока не вижу никакого смысла в нашем прямом общении. Ничего, кроме потери энергии, это за собой не несёт», — признался артист.