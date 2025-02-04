«Алкоголичка и блудница»: мать Давы жестко «проходилась» по Бузовой, но с радостью приняла беременную Краймбрери

Давид Манукян и Ольга Бузова (Фото: соцсети)
Четыре года назад блогер Давид Манукян расстался с телезвездой Ольгой Бузовой. Вскоре он нашел утешение в объятиях популярной певицы Мари Краймбрери, с которой у него завязался роман. Теперь пара ожидает ребенка.
Сегодня Дава и Мари поделились радостной новостью с поклонниками: они скоро станут родителями. Краймбрери наконец показала свой округлившийся живот, который тщательно скрывала в последнее время. 32-летняя певица пока не раскрывает пол будущего малыша, но по слухам, это будет девочка. Мама Давида, Анна, очень рада такому развитию событий и часто делает комплименты как сыну, так и его будущей супруге.
Напомним, что мама Давида известна своим непростым характером. После расставания сына с Ольгой Бузовой она была в ярости.
Позже Ольга комментировала ее резкие высказывания.
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«Какие вы у меня красивые и стильные! Мои любимчики!» — с теплотой говорит она о паре.
Напомним, что мама Давида известна своим непростым характером. После расставания сына с Ольгой Бузовой она была в ярости.
«И Тарасов ее бил. А сейчас она пьяная перед всей страной выкладывает сторис. Она — настоящая алкоголичка и шлюха», — возмущалась мать Манукяна.
Позже Ольга комментировала ее резкие высказывания.
«Мне сложно представить дружбу с мамой бывшего, которая сегодня называет меня „доченька“, а потом на всю страну говорит, что я — блудница и алкоголичка. Как после этого можно наладить отношения? Хочется скорее забыть об этом и не возвращаться!» — рассуждала звезда.
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Анастасия Хохлова