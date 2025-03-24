«Это сложный момент»: Никита Ефремов прокомментировал освобождение отца из колонии

Никита Ефремов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Освобождение актера Михаила Ефремова из колонии прокомментировал его сын Никита в социальных сетях. Он выразил глубокие соболезнования семье погибшего в ДТП Сергея Захарова.
«Сегодня моему отцу одобрили условно-досрочное освобождение после пяти лет заключения. Это сложный момент для всех сторон. Я не забываю о трагедии и о Сергее Захарове, который погиб», — написал Ефремов-младший.О решении Алексеевского районного суда Белгородской области освободить Михаила Ефремова стало известно несколько часов назад. Выйти артист сможет уже 7 апреля, когда истекут 15 суток для обжалования судебного решения. Когда Ефремов освободится, его обяжут отмечаться в органах раз в месяц.
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