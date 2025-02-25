«Вытирает ноги о мораль и при этом свободно гуляет»: Вика Цыганова жёстко осудила Ксению Собчак

Виктория Цыганова (фото: Telegram/@vika_tsyganova63)
Певица Вика Цыганова резко раскритиковала журналистку Ксению Собчак, публично обвинив её в «вытирании ног о мораль» и в «антироссийской деятельности».
Артистка убеждена, что Собчак и её «сообщники» не только пытаются усидеть на двух стульях, но и проводят деятельность, направленную против России. Цыганова назвала их контент «плесенью».
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«Как у них это получается? Это даже не на двух стульях сидеть. Это только в России можно – вести антироссийскую деятельность, вытирать о мораль ноги и при этом свободно гулять по столице, проводить какие-то общественные мероприятия, транслируя свою плесень. Все эти Собчак, Якеменко, Максимовы… Зато документальные картины, которые добываются кровью, потом, жизнями героев, не допускаются к показу. Что-то у нас определенно сломано, и починки не наблюдается», – отметила певица.На днях Цыганова публично поддержала Яну Поплавскую, которая осудила «продавших Родину» артистов. Певица вместе с супругом призвала прогнать звёзд, которые ненавидят Россию.
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Анастасия Чинкова