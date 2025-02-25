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«Вытирает ноги о мораль и при этом свободно гуляет»: Вика Цыганова жёстко осудила Ксению Собчак

Виктория Цыганова (фото: Telegram/@vika_tsyganova63)

Виктория Цыганова (фото: Telegram/@vika_tsyganova63)

Певица Вика Цыганова резко раскритиковала журналистку Ксению Собчак, публично обвинив её в «вытирании ног о мораль» и в «антироссийской деятельности».
Артистка убеждена, что Собчак и её «сообщники» не только пытаются усидеть на двух стульях, но и проводят деятельность, направленную против России. Цыганова назвала их контент «плесенью».

«Как у них это получается? Это даже не на двух стульях сидеть. Это только в России можно – вести антироссийскую деятельность, вытирать о мораль ноги и при этом свободно гулять по столице, проводить какие-то общественные мероприятия, транслируя свою плесень. Все эти Собчак, Якеменко, Максимовы… Зато документальные картины, которые добываются кровью, потом, жизнями героев, не допускаются к показу. Что-то у нас определенно сломано, и починки не наблюдается», – отметила певица.
На днях Цыганова публично поддержала Яну Поплавскую, которая осудила «продавших Родину» артистов. Певица вместе с супругом призвала прогнать звёзд, которые ненавидят Россию.

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#мероприятия
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#политика
#ксения собчак
#соцсети
Анна Седокова покинула Россию в компании известного рэпера
25 февраля 2025, 19:29

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)

Анна Седокова пришла в себя после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы и полноценно вернулась к работе. На днях экс-солистка ВИА Гры уехала из страны в компании известно рэпера.
Выяснилось, что артистка отправилась в Оман ради съёмок в шоу. Туда же поехали другие звёзды российского шоу-бизнеса: Катя Адушкина, Владимир Маркони, Алексей Столяров и рэпер Natan, в компании которого и заметили Анну. Туда же накануне улетела вместе с семьёй Ксения Бородина, которая станет ведущей проекта.

Бывший супруг Седоковой латвийский баскетболист Тимма покончил с собой, не выдержав расставания с Анной. В этот же день певица попала в больницу с нервным срывом. Позже она тайно улетела в США с семилетним сыном Гектором. Мальчика она родила от бизнесмена Артёма Королёва, однако он был очень привязан к отчиму.

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«Я увёз сына подальше»: Шепелев объяснил, почему они с сыном не были рядом с Фриске перед её смертью
25 февраля 2025, 19:17

Дмитрий Шепелев (фото: instagram* @dmitryshepelev)

Жанна Фриске скончалась от онкологии 15 июня 2015 года. Самые близкие люди в её жизни, гражданский муж Дмитрий Шепелев и сын Платон, узнали об этой новости во время отдыха на море.
Любимая многими актриса скончалась без родного человека рядом. Спустя много лет Шепелев объяснил, почему так произошло. 42-летний телеведущий утверждает, что надежды на спасение Фриске практически не было, поэтому он принял решение увезти сына, чтобы тот не увидел смерть мамы и не погрузился в страдания.

«Я увёз сына подальше, мне не хотелось, чтобы он был свидетелем её смерти. Не было сомнений в том, что бой проигран. Это медленный процесс, это было заметно по мелочам, но заметно. Я понимал, что уровень драмы будет очень высокий и не хотел, чтобы эта ситуация коснулась Платона. Мы попрощались с Жанной, сели в такси, вечером того же дня мы оказались на море. А ночью мне написали о том, что её не стало. Это совпадение, но я вижу в этом определенный символизм, словно она согласна с моим решением», – рассказал Дмитрий в интервью Надежде Стрелец.
Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Платон (фото: instagram* @dmitryshepelev)

На протяжении многих лет Шепелев не выходил на связь, а в телеэфирах его поминали недобрым словом. Теперь он раскрыл, что затишье было связано в тем, чтобы не порочить имя Жанны. Даже сейчас он неохотно высказывается на эту тему.

«То, что я ничего не комментировал пор деньги и ребёнка, плохо сказалось на моей репутации. Я не хочу, чтобы образ Жанны был связан с бесконечными скандалами. Оставьте её в покое», – отметил шоумен.
Сейчас Шепелев называет те годы самыми сложными в его жизни. Он остановил свою карьеру, чтобы заниматься спасением супруги. Дмитрий верил, что победа близка, вместе с Жанной они строили планы на будущее и растили сына, но болезнь оказалась сильнее.

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*запрещён в РФ
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Бывший дом Элвиса Пресли в Беверли-Хиллз продают за десятки миллионов долларов
25 февраля 2025, 19:14

Фото: iStock/ Rawpixel

В США выставили на продажу бывший дом культового музыкального исполнителя и актера Элвиса Пресли, сообщил ресурс Mansion Global.
Принадлежавшее Пресли здание в элитном районе Беверли-Хиллз продают за 24,5 миллиона долларов. Дом в стиле эпохи регентства спроектировал архитектор Рекс Лотери. Элвис купил особняк в 1967 году, и шесть лет прожил в нем со своей женой Присциллой и дочерью Лизой Мари.

Площадь дома равняется 492,2 кв. м. В жилище четыре спальни и пять ванных комнат, две гостиные и кухня. На прилегающем к особняку участке располагается бассейн и джакузи, а еще патио с шезлонгами, окруженное газонами.

Элвис Пресли ушел из жизни 16 августа 1977 года в возрасте 42 лет от сердечного приступа. Истинной причиной смерти музыканта порой называют злоупотребление транквилизаторами и наркотиками.

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#певец
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«Я там дров наломал»: Дмитрий Колдун заявил, что отчасти стесняется своего возраста
25 февраля 2025, 19:02

Дмитрий Колдун (Фото: Инстаграм* @koldunmedia)

Исполнитель Дмитрий Колдун стал гостем шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» и спел свои хиты. Он порассуждал о возрасте и поделился, будет ли праздновать день рождения.
11 июня певцу исполнится 40 лет. В этот день он собирается выступить в Москве, куда пригласил фанатов.

«Я человек несуеверный, если есть какие-то суеверия насчет этой цифры, но я немного стесняюсь своего возраста», — откровенничал Колдун.

Дмитрий активно гастролирует: 26 февраля он выйдет на сцену в Дубне, затем в Москве, Электростали, Владимире, Муроме, Рыбинске и иных городах.

«Настроение будет самое праздничное», — уверяет певец.

Дмитрий спел в эфире новую лиричную композицию «Розы» и подчеркнул, что эту песню можно подарить вместо цветов 8 Марта.

«Я предлагаю спеть прямо в руки. Представьте, как я даю виртуальную розу и пою эту песню», — уточнил Колдун.

В одной из бесед с журналистами он поделился, что найти себя сможет лишь к 40 годам. Ведущие шоу поинтересовались, какие у него планы и амбиции.

«Разумеется, люди всю жизнь идут вперед, чтобы стать лучше. Естественно, через несколько лет я буду еще более опытным, профессиональным в каких-то вещах. Но, думаю, я доволен тем, что у меня есть к 40 годам. Даже те конфликты, которые были в моей жизни, когда я там дров наломал, уже в прошлом», — обратил внимание Дмитрий.

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Ян Абрамов больше не жалеет Алсу и намерен забрать всё при разделе имущества
25 февраля 2025, 18:57

Ян Абрамов и Алсу (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Адвокат Яна Абрамова заявил, что его бывшая жена Алсу ещё пожалеет, что изначально не согласилась взять предлагаемые экс-супругом 2,5 миллиарда рублей. Бизнесмен отказался от мирного пути и теперь намерен действовать жёстко.
27 августа прошлого года Алсу и Абрамов официально развелись после 18 лет брака. Певица заявила, что поводом для разрыва стали измены бывшего мужа. А главной виновницей стала экс-возлюбленная Тимати – Анастасия Решетова.

За всё это время Абрамов не дал ни одного комментария, а о ситуации говорит только его адвокат Александр Добровинский. Он заявлял, что бизнесмен хотел решить дело мирным путём без раздела имущества в суде. Тогда Абрамов предложил Алсу 2,5 миллиарда рублей, но певица отказалась, пожелав начать разбирательства в суде.

24 февраля состоялось очередное судебное заседание, по итогам которого Добровинский заявил, что больше речи о мирном решении конфликта не идёт.

«Он (Ян Абрамов – ред.) сопротивлялся жёстким каким-то вещам, и я сегодня забрал дело в свои руки. Мы решили, что со следующего заседания всё пойдёт уже совсем не мягко с нашей стороны. Считаю, что Алсу была неправа ещё тогда, когда Ян предложил 2,5 миллиарда. Со следующего суда всё будет менее интересно для неё», – подчеркнул Добровинский в беседе с РЕН ТВ.
Это заявление кардинально отличается от предыдущих. Ещё несколько месяцев назад адвокат уверял, что Абрамов «никогда не даст в обиду мать своих детей».

По всей видимости, настроение предпринимателя изменилось после того, как в январе Алсу подала очередной иск с требованием запретить Яну выезжать из России. Также она рассекретила недвижимость, которая была куплена ещё в отношениях и оформлена на третьих лиц.

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