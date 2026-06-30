Алла Довлатова рассказала, ради чего «кололась» после родов

30 июня 2026, 13:51

Алла Довлатова рассказала о применении диабетического препарата для похудения

Алла Довлатова (Фото: Instagram* @alla_dovlatova)

Актриса и телеведущая Алла Довлатова поделилась опытом похудения с помощью препарата для диабетиков. Она призналась, что прибегала к таким уколам для похудения ещё в 2017 году, когда это не было модным.





В беседе с «Леди Mail» Довлатова рассказала, что после рождения дочери ей требовалось быстро сбросить вес ради выхода на сцену через 4 месяца. По словам телеведущей, жёсткая диета дала результат, но привела к пневмонии: во время болезни она много ела и набрала восемь килограммов, от которых потом долго не могла избавиться.

«Мне пришлось обратиться к эндокринологу, который как раз и прописал мне те самые уколы, чтобы таким образом «качнуть» вес. Четыре месяца инъекций, и я вернулась в добеременную форму, и после уже справлялась своими силами, без уколов — при помощи спорта и правильного питания», — отметила Алла Александровна.