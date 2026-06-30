«Провоцирую»: Алла Довлатова раскрыла необычный способ борьбы с хейтерами
Алла Довлатова рассказала о своём отношении к негативным комментариям в соцсетях
Радио- и телеведущая Алла Довлатова высказалась о тех, кто оставляет негативные комментарии под её снимками в соцсетях.
В беседе с «Леди Mail» актриса призналась, что намеренно подогревает интерес таких пользователей.
«Я их специально провоцирую, потому что в какой-то мере даже подпитываюсь их энергетикой. Но и не скрою, что подливаю масла хейтерам, потому что их злоба и зависть меня очень веселят», — заявила Алла Александровна.Телеведущая добавила, что особенно живо интернет-пользователи обсуждают её фото в купальнике: одни хвалят, другие критикуют и считают, что в 51 год не стоит демонстрировать фигуру и появляться на пляже без закрытой одежды. Довлатова придерживается иного мнения и убеждена, что своим примером показывает женщинам: при должном уходе можно превосходно выглядеть в любом возрасте.