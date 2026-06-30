«Провоцирую»: Алла Довлатова раскрыла необычный способ борьбы с хейтерами

30 июня 2026, 12:40

Алла Довлатова рассказала о своём отношении к негативным комментариям в соцсетях

Алла Довлатова (Фото: Instagram* @alla_dovlatova)

Радио- и телеведущая Алла Довлатова высказалась о тех, кто оставляет негативные комментарии под её снимками в соцсетях.





В беседе с «Леди Mail» актриса призналась, что намеренно подогревает интерес таких пользователей.

«Я их специально провоцирую, потому что в какой-то мере даже подпитываюсь их энергетикой. Но и не скрою, что подливаю масла хейтерам, потому что их злоба и зависть меня очень веселят», — заявила Алла Александровна.