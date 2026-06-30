«Искать себе пищу»: Татьяна Буланова раскрыла, что пугает её сильнее конкуренции

30 июня 2026, 12:52

Буланова объяснила отказ от участия в шоу на выживание страхом перед насекомыми

Татьяна Буланова (Фото: ВКонтакте @bulanovacom)

Певица Татьяна Буланова рассказала, что получала множество приглашений поучаствовать в экстремальных телешоу, включая «Последнего героя». Однако артистка неизменно отклоняла эти предложения и объяснила причины своего отказа.





В беседе с Общественной Службой Новостей Буланова призналась, что главным препятствием для неё становятся насекомые. Звезда заявила, что не способна справиться со страхом перед тропическими обитателями, которых на необитаемых островах огромное количество.

«Я бы не смогла съесть паука, жука или таракана. А ещё не смогла бы спать на сырой земле. А попутно ещё нужно сражаться с соперниками, искать себе пищу, завоевывать баллы... Нет, это точно не для меня. Я очень люблю комфорт, поэтому таким программам я говорю — нет», — сообщила Татьяна.