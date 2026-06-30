Экс-участница группы SEREBRO в чулках устроила откровенную фотосессию на лестнице
Экс-участница группы SEREBRO Катя Кищук представила новый снимок в облегающем боди. Певица опубликовала фото в своём блоге.
На кадре Екатерина сидит на деревянной лестнице и смотрит в сторону от объектива. Для съёмки артистка выбрала белое боди с принтом, которое плотно облегает фигуру. К этому образу певица добавила полупрозрачные чулки в тон и пушистый декоративный бант, который закрепила на голове.
Кищук распустила длинные волосы, чтобы они свободно спадали на плечи. В макияже знаменитость сделала акцент на глазах с помощью чёрных графичных стрелок, а для губ использовала нюдовую помаду естественного оттенка. Пост уже собрал тысячи лайков и комментариев от поклонников, которые высоко оценили стильный образ исполнительницы.
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