Экс-участница группы SEREBRO в чулках устроила откровенную фотосессию на лестнице

30 июня 2026, 11:55

Певица Катя Кищук опубликовала фото в белом боди с принтом и чулках

Екатерина Кищук (Фото: Instagram* @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk)

Экс-участница группы SEREBRO Катя Кищук представила новый снимок в облегающем боди. Певица опубликовала фото в своём блоге.