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Экс-участница группы SEREBRO в чулках устроила откровенную фотосессию на лестнице

Певица Катя Кищук опубликовала фото в белом боди с принтом и чулках
Екатерина Кищук (Фото: Instagram* @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk)

Экс-участница группы SEREBRO Катя Кищук представила новый снимок в облегающем боди. Певица опубликовала фото в своём блоге.



На кадре Екатерина сидит на деревянной лестнице и смотрит в сторону от объектива. Для съёмки артистка выбрала белое боди с принтом, которое плотно облегает фигуру. К этому образу певица добавила полупрозрачные чулки в тон и пушистый декоративный бант, который закрепила на голове.

Екатерина Кищук (Фото: Instagram* @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk)
Кищук распустила длинные волосы, чтобы они свободно спадали на плечи. В макияже знаменитость сделала акцент на глазах с помощью чёрных графичных стрелок, а для губ использовала нюдовую помаду естественного оттенка. Пост уже собрал тысячи лайков и комментариев от поклонников, которые высоко оценили стильный образ исполнительницы.

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