«Алла не так уж и устала»: 75-летняя Пугачёва спела для гостей в своём доме на Кипре

Пока Елена Блиновская, осужденная на пять лет лишения свободы, находится в СИЗО и ждет отбытия в колонию, пользователи Сети обсуждают новую конспирологическую теорию. Якобы в следственном изоляторе пребывает совсем не «королева марафонов», а ее двойник, который будет отбывать за нее наказание в колонии. А сама Блиновская греется на солнышке зарубежом.