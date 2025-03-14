«Алла не так уж и устала»: 75-летняя Пугачёва спела для гостей в своём доме на Кипре

Алла Пугачёва (Фото: Инстаграм** @alla_orfey)
Алла Пугачёва уже давно не выступает с концертами. Однако недавно 75-летняя народная артистка СССР спела для гостей, посетивших принадлежащий им с юмористическим супругом-иноагентом Максимом Галкиным* дом на Кипре.
Видеозапись импровизированного домашнего концерта в особняке на курортном острове быстро разлетелась по Сети. Бывшая Примадонна, сидя на диване в окружении скрипачки и аккордеониста, судя по всему, местных музыкантов, подыгрывала им и изредка подпевала уже не вполне узнаваемым голосом.
Алла Пугачёва и Феликс Шиндер (Кадр из видео: Инстаграм** @felixshinder)
В заключение номера певица сняла головной убор, из которого посыпались деньги. Фанаты Пугачёвой, увидевшие ролик, засыпали её восторженными комментариями.
«Алла Борисовна — красотка, радостной весны вам и всей вашей семье. Как здорово, Алла Борисовна! Вы великолепны. Подняли настроение», — написали подписчики.
Сама артистка никак не отреагировала на восторги поклонников.
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* Признан иноагентом в РФ
** Запрещённая в России социальная сеть
Алла Пугачёва и Феликс Шиндер (Кадр из видео: Инстаграм** @felixshinder)
В заключение номера певица сняла головной убор, из которого посыпались деньги. Фанаты Пугачёвой, увидевшие ролик, засыпали её восторженными комментариями.
«Алла Борисовна — красотка, радостной весны вам и всей вашей семье. Как здорово, Алла Борисовна! Вы великолепны. Подняли настроение», — написали подписчики.
Сама артистка никак не отреагировала на восторги поклонников.
Читайте также:
Покинувшая Россию Алла Пугачёва арендовала пирс в Подмосковье до 2057 года
«Выгляжу мило, свежо и молодо»: Пугачёва опубликовала кадры, сделанные на Кипре во время скандала с журналистами НТВ
«Я — патриотка, а ты нахалка»: Аллу Пугачеву разозлили журналисты, заставшие ее врасплох на Кипре
* Признан иноагентом в РФ
** Запрещённая в России социальная сеть
Александр Бойцов