«Выгляжу мило, свежо и молодо»: Пугачёва опубликовала кадры, сделанные на Кипре во время скандала с журналистами НТВ

Алла Пугачёва, Максим Галкин* с детьми Гарри и Лизой (Фото Инстаграм** @maxgalkinru)
Алла Пугачёва с иронией обратилась к журналистам НТВ, которые стали участниками недавнего скандала, устроенного 75-летней бывшей Примадонной в порту кипрского Лимассола. Певица снабдила свой пост скриншотами видео и заявила, что рада тому, что в своём возрасте может выглядеть так свежо и молодо.
Напомним, инцидент произошёл, когда артистка, ныне проживающая на Кипре с сыном Гарри и дочкой Лизой, пошла прогуляться. В порту её встретили журналисты телеканала НТВ, которые не могли упустить случай пообщаться с закатившейся за границу звездой. Корреспондентка спросила певицу, собирается ли она возвращаться на Родину. Этот вопрос почему-то очень разозлил Пугачёву.
Алла Пугачёва (Фото: Инстаграм** @alla_orfey)
Сегодня народная артистка СССР решила напомнить поклонникам об этом скандале. Она опубликовала в своём личном блоге три фотографии: одну из архива, а две другие — скриншоты того самого видео репортажа, снятого НТВ. Фото певица снабдила ироничным обращением к журналистам.
Алла Пугачёва (Фото: Инстаграм** @alla_orfey)
Честно говоря, если бы сама Алла Борисовна не написала, что на кадрах — именно она, то об этом можно было бы и не догадаться. Настолько сильно изменила пластика её некогда узнаваемое миллионами зрителей лицо. Что же до свежести и молодости... Ножи пластических хирургов и ботокс действительно порой творят чудеса. А узнаваемостью и естественностью в конце концов можно и пожертвовать.
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* Признан иноагентом в РФ
** Запрещённая в России социальная сеть
«Очень нравится в Лимассоле. Вы тупые, нахальные! Я патриотка, а ты нахалка!» — кричала артистка, закрывая камеру рукой.
Алла Пугачёва (Фото: Инстаграм** @alla_orfey)
Сегодня народная артистка СССР решила напомнить поклонникам об этом скандале. Она опубликовала в своём личном блоге три фотографии: одну из архива, а две другие — скриншоты того самого видео репортажа, снятого НТВ. Фото певица снабдила ироничным обращением к журналистам.
«Спасибо за милую фотосессию в порту Лимассола. Приятно осознавать, что и в 75 лет без макияжа можно выглядеть мило, свежо и молодо», — написала Пугачёва.
Алла Пугачёва (Фото: Инстаграм** @alla_orfey)
Честно говоря, если бы сама Алла Борисовна не написала, что на кадрах — именно она, то об этом можно было бы и не догадаться. Настолько сильно изменила пластика её некогда узнаваемое миллионами зрителей лицо. Что же до свежести и молодости... Ножи пластических хирургов и ботокс действительно порой творят чудеса. А узнаваемостью и естественностью в конце концов можно и пожертвовать.
Читайте также:
«Я — патриотка, а ты нахалка»: Аллу Пугачеву разозлили журналисты, заставшие ее врасплох на Кипре
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Аллу Пугачёву в Израиле поселили рядом с больницей с русскими врачами. Что со здоровьем певицы?
* Признан иноагентом в РФ
** Запрещённая в России социальная сеть
Александр Бойцов