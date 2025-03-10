«Выгляжу мило, свежо и молодо»: Пугачёва опубликовала кадры, сделанные на Кипре во время скандала с журналистами НТВ

На концерте Ярослава Дронова, известного под сценическим именем SHAMAN, который прошёл 9 марта и назывался «Ты моя», на сцену вышла Екатерина Мизулина в белом платье. Зрители ожидали от певца предложения руки и сердца, но он всего лишь «рассекретил» их отношения, о которых и так в последнее время говорит вся страна.