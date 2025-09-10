«Сидел с её детьми, пока она флиртовала»: Седокову обвиняют в использовании гипноза для контроля Тиммы

10 сентября 2025, 17:27

Седокову обвинили в использовании гипноза для контроля экс-мужа Тиммы

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)

Бывшую солистку группы «ВИА Гра» Анну Седокову заподозрили в использовании гипноза для контроля над своим бывшим мужем – баскетболистом Янисом Тиммой. Об этом сообщает «Пятый канал».