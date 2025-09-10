«Сидел с её детьми, пока она флиртовала»: Седокову обвиняют в использовании гипноза для контроля Тиммы
Бывшую солистку группы «ВИА Гра» Анну Седокову заподозрили в использовании гипноза для контроля над своим бывшим мужем – баскетболистом Янисом Тиммой. Об этом сообщает «Пятый канал».
По словам близких к паре источников, поведение спортсмена резко изменилось после начала их отношений. Окружение Тиммы утверждает, что он будто оказался под полным влиянием Седоковой: отказался от прежней жизни, разрушил брак, ушёл от маленького сына и буквально «потерял себя».
Друг покончившего с собой спортсмена Марк Пугачёв заявил, что Тимма «без ума» от Седоковой и сидел с её детьми, пока она якобы флиртовала с другими мужчинами. По его словам, певице указывали на её неподобающее поведение.
В публикации подчёркивается, что Тимма всё чаще подчинялся воле певицы, отдалялся от друзей и родных, а со стороны выглядел «как под гипнозом». Прямых доказательств применения каких-либо психологических техник пока не представлено, но обсуждение возможного эмоционального и ментального воздействия со стороны Седоковой активно набирает обороты в соцсетях.
Напомним, Анна Седокова и Янис Тимма расстались в 2023 году после нескольких лет громких отношений. В своё время пара активно делилась совместной жизнью в соцсетях, однако позже исчезла с радаров без официальных комментариев о расставании. В декабре 2024 года баскетболист покончил с собой. Родители спортсмена обвиняют в этом его бывшую жену.
