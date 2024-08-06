Алла Пугачева может дать большой сольный концерт в России

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Певица Алла Пугачёва намерена дать большой сольный концерт в России до конца года. Для этого она с детьми приедет договариваться на родину в конце августа. Как пишет Телеграм-канал Mash, артистка попытается решить вопрос с иноагентством Галкина*.
По данным издания, визит запланирован на неделю. Продюсер Сергей Дворцов после общения с окружением певицы рассказал изданию, что за этот период Пугачева с командой рассмотрят площадки для потенциального концерта, пообщаются с юристами, взвесят все за и против.
Вместе с этим примадонна с адвокатами попытается разобраться, почему борьба Галкина* со статусом иноагента на протяжении двух лет не приносит успехов. И если понадобится, постарается повлиять.
В декабре 2023 года певица ненадолго приехала на родину: побывала в своём замке в деревне Грязь, бесплатно записала уже выпущенные композиции, и уехала 5 ноября.
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*признан в РФ иностранным агентом
Вместе с этим примадонна с адвокатами попытается разобраться, почему борьба Галкина* со статусом иноагента на протяжении двух лет не приносит успехов. И если понадобится, постарается повлиять.
В декабре 2023 года певица ненадолго приехала на родину: побывала в своём замке в деревне Грязь, бесплатно записала уже выпущенные композиции, и уехала 5 ноября.
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*признан в РФ иностранным агентом
Алина Юрчак