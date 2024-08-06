Шокирующее признание Дэвида Линча: курение довело до смертельного заболевания

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Режиссер Дэвид Линч в интервью журналу Sight & Sound сообщил, что у него диагностирована эмфизема легких, вызванная многолетним курением. Линч признался, что сигареты были неотъемлемой частью его творческого процесса, но теперь болезнь значительно ограничила его жизнь.
«Курение было частью моей жизни и творчества, но в итоге оно привело к этой болезни. Это приносило мне удовольствие, но теперь я понимаю, что это убивает меня. Поэтому мне пришлось бросить», — отметил режиссер.
Линч сообщил, что из-за болезни он вынужден избегать физических нагрузок и частых выходов из дома, поскольку любой контакт с инфекцией может быть опасен. Режиссер также добавил, что в будущем, если он возьмется за съемки, это придется делать дистанционно.
Эмфизема, также известная как хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), повреждает воздушные мешочки в легких, что приводит к хронической нехватке воздуха. Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что это заболевание станет третьей по значимости причиной смерти к 2030 году.
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