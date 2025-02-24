Алла Пугачева обратилась к Орбакайте в преддверии скорой встречи

Алла Пугачева и Кристина Орбакайте (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Алла Пугачева, покинув Россию, оказалась вдали от своей большой семьи. Теперь артистка почти не видится с Кристиной Орбакайте и ее детьми, так как они живут в разных странах и не спешат ее навестить. Однако недавно старшая дочь Примадонны сообщила, что приедет на Кипр в начале мая, что даст возможность встретиться с мамой.
Судя по всему, Алла Борисовна скучает по Орбакайте и чувствует себя одинокой в Лимасоле. Она оставила трогательный комментарий под новым постом Кристины в соцсетях, выразив свои искренние чувства: «Красавица моя любимая».
Стоит отметить, что сейчас Пугачевой не с кем проводить время на Кипре — ее муж постоянно в гастролях, а двойняшки Гарри и Лиза учатся в Великобритании и возвращаются домой только на каникулы. Местные жители утверждают, что артистка стала затворницей и ее редко можно увидеть на улице.
Читайте также:
В Госдуме объяснили настоящую причину побега Пугачевой из России
Жуткие побои, три неудачных брака и аборт: как сейчас живет Екатерина Волкова и ее дети от Эдуарда Лимонова
«Для нее нет мест!»: Пугачеву назвали «старухой» в Израиле после скандала в кафе
Стоит отметить, что сейчас Пугачевой не с кем проводить время на Кипре — ее муж постоянно в гастролях, а двойняшки Гарри и Лиза учатся в Великобритании и возвращаются домой только на каникулы. Местные жители утверждают, что артистка стала затворницей и ее редко можно увидеть на улице.
Читайте также:
В Госдуме объяснили настоящую причину побега Пугачевой из России
Жуткие побои, три неудачных брака и аборт: как сейчас живет Екатерина Волкова и ее дети от Эдуарда Лимонова
«Для нее нет мест!»: Пугачеву назвали «старухой» в Израиле после скандала в кафе
Анастасия Хохлова