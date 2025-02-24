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Алла Пугачева обратилась к Орбакайте в преддверии скорой встречи

Алла Пугачева и Кристина Орбакайте (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Алла Пугачева и Кристина Орбакайте (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Алла Пугачева, покинув Россию, оказалась вдали от своей большой семьи. Теперь артистка почти не видится с Кристиной Орбакайте и ее детьми, так как они живут в разных странах и не спешат ее навестить. Однако недавно старшая дочь Примадонны сообщила, что приедет на Кипр в начале мая, что даст возможность встретиться с мамой.
Судя по всему, Алла Борисовна скучает по Орбакайте и чувствует себя одинокой в Лимасоле. Она оставила трогательный комментарий под новым постом Кристины в соцсетях, выразив свои искренние чувства: «Красавица моя любимая».

Стоит отметить, что сейчас Пугачевой не с кем проводить время на Кипре — ее муж постоянно в гастролях, а двойняшки Гарри и Лиза учатся в Великобритании и возвращаются домой только на каникулы. Местные жители утверждают, что артистка стала затворницей и ее редко можно увидеть на улице.

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#дети
#каникулы
#шоу-бизнес
#алла пугачёва
Пресс-служба Первого канала объяснила отсутствие песен Юты и SHAMAN на концерте 23 февраля
В пресс-службе Первого канала объяснили отсутствие песен Юты и SHAMAN таймингом
24 февраля 2025, 14:38

SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)

Пресс-служба Первого канала ответила на жалобы певицы Юты.
Как сообщает издание NEWS.ru, 23 февраля вечером Юта выразила недовольство в социальных сетях по поводу того, что ее выступление на праздничном концерте, посвященном Дню защитника Отечества, не вошло в телетрансляцию. Позже стало известно, что аналогичная судьба постигла и номер SHAMANа с песней «Небо славян».

Представители Первого канала отметили, что исключение выступлений связано с ограничениями по времени.

«Мы с уважением относимся к Юте и понимаем ее эмоциональную реакцию на то, что ее песня не попала в эфирную версию концерта 23 февраля, как и некоторые другие замечательные композиции талантливых артистов. Полная версия концерта просто не могла быть размещена между 18-часовыми новостями и воскресной программой „Время“», — заявили в пресс-службе канала.
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Депутат Милонов: часть спонсоров Пугачевой была связана с Западом
24 февраля 2025, 14:06

Алла Пугачёва (фото: Instagram* @alla_orfey)

По мнению депутата Государственной думы Виталия Милонова, отъезд Аллы Борисовны стал символом неблагодарности со стороны многих «псевдоинтеллигентных» представителей отечественной эстрады, которые, по его словам, предали свою Родину. Об этом он сообщил в беседе с изданием «Страсти».
Он отметил, что, если обратить внимание на большинство уехавших, можно заметить, что это люди, движимые конъюнктурными интересами, и их поступок вполне объясним — они искали более комфортные условия для жизни. Однако в случае с Пугачевой ситуация иная.

Милонов считает, что у нее не так много выдающегося таланта, и в целом она достаточно средняя исполнительница. Тем не менее, он подчеркнул, что в свое время советские руководители сделали на нее ставку, предоставив ей доступ к талантливым композиторам и сценам. По его словам, в советское время артисты получали поддержку исключительно благодаря административным решениям, и именно так формировался ее образ как исполнительницы, связанный с плановой экономикой.

Тем не менее, после своего ухода со сцены и до отъезда из России Пугачева не оставалась без дела. Как отметил Виталий Валентинович, она довольно успешно занималась «крышеванием» эстрады и запугиванием артистов.

«Алла Борисовна — это человек, который в трудные девяностые годы сумел выжить и создал жесткие условия для российской поп-эстрады. Многие говорили, что без ее участия ничего нельзя было сделать. Поэтому у многих исполнителей была прямая зависимость: чтобы добиться успеха, нужно было понравиться Алле Борисовне, тогда у тебя появлялся шанс пробиться», — поделился мнением депутат.

Виталий Валентинович выразил мнение, что за годы своего влияния на российский поп-бизнес Пугачева, вероятно, накопила значительное состояние. Он считает, что ей было необходимо выйти на спокойную пенсию, и предполагает, что часть ее спонсоров была больше связана с Западом, чем с Россией. По его словам, это могло повлиять на ее решение сохранить деньги за границей, где находятся ее близкие.

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#деньги
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Дава сравнил беременную Краймбрери с Винни-Пухом
24 февраля 2025, 13:43

Давид Манукян (Фото: Инстаграм* @dava_m)

В ожидании своего первенца Дава и Мари Краймбрери делятся трогательными моментами своей семейной жизни. После того как пара открыто объявила о беременности, их страницы в социальных сетях наполнились совместными публикациями. Несмотря на желание сохранить личную жизнь в тайне, они начали более охотно делиться милыми моментами из повседневности.
В начале февраля стало известно, что будущие родители тайно зарегистрировали свой брак и теперь официально являются мужем и женой. Хотя сами знаменитости не комментируют эту информацию, на их пальцах можно заметить обручальные кольца.

Фанаты продолжают восхищаться трогательными проявлениями чувств между влюбленными. Дава поделился забавным видео с Винни-Пухом, сравнив мультяшного героя с Мари. В ролике медвежонок с восторгом рассматривает свой животик в зеркале.

«Моя в любой случайный момент», — подписал Манукян.

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45 лет терпела измены мужа, который запрещал ей сниматься в кино: личное горе Нины Меньшиковой
24 февраля 2025, 13:34

Нина Меньшикова (фото: кадр из фильма «Девчата»)

Нина Меньшикова стала известной зрителям благодаря роли «мамы Веры» в фильме «Девчата». В этой картине её героиня сжигала письмо от неверного мужа, скрывая слёзы предательства. Но в реальной жизни актриса поступала иначе: она прощала измены и 45 лет пыталась сохранить семью. О судьбе актрисы и ее личной жизни расскажет сайт «Радио 1».

Детство и мечты о кино


Будущая актриса родилась 8 августа 1928 года в Москве. С юных лет она осознавала, что не обладает классической красотой, но верила, что счастье не зависит от внешности. «Не родись красивой, а родись счастливой» — именно в эту мудрость верила девушка.

Её мечтой было кино, и в 1947 году она сделала первый шаг к её осуществлению, поступив во ВГИК на актёрский факультет.

Однако путь к успеху был нелёгким. Её наставник Борис Бабочкин, известный по роли Чапаева, был настроен скептически и не верил в её перспективы. Он критиковал её внешность и талант, постоянно занижал оценки, но Меньшикова не сдавалась. В итоге она перевелась на другой курс, где её поддержали Сергей Герасимов и Тамара Макарова, разглядев в ней драматическую актрису.

Окончив ВГИК в 1953 году, Нина начала получать предложения от режиссёров, но её приоритеты вскоре изменились — она влюбилась.

История любви


Во ВГИКе Меньшикова познакомилась с будущим режиссёром Станиславом Ростоцким. Он пользовался вниманием женщин, но из-за полученной на фронте травмы и носимого протеза сторонился романов, так как стеснялся свокй особенности. Однако Нина была очарована Станиславом, но считала себя недостаточно привлекательной для него.

Станислав Ростоцкий (фото: РИА Новости / Галина Кмит)

Судьба свела их в троллейбусе, где они мило побеседовали. Позже Ростоцкий предложил ей поехать в деревню, где он работал над сценарием вместе с другом. Однако роль Нины оказалась далека от романтики — её пригласили не для вдохновения, а для помощи по хозяйству.

Пока мужчины обсуждали идеи, она убирала дом, готовила еду и занималась бытовыми делами. Вскоре Ростоцкий начал испытывать к ней чувства.

Когда он открыл ей правду о своей хромоте и спросил, согласна ли она быть с ним, Нина лишь спокойно ответила: «Всю жизнь».

В 1956 году они поженились, а вскоре у них родился сын Андрей. Врачи запрещали Нине рожать из-за перенесённого туберкулёза, но она ослушалась, так как хотела детей.

45 лет измен и предательства


Их брак мог бы быть счастливым, если бы не убеждения Ростоцкого. Он считал, что режиссёр обязан влюбляться в своих актрис, иначе нельзя создать правдоподобную историю любви на экране.

Сам он постоянно заводил романы на стороне, но супруге сниматься в кино запрещал — мужчина был уверен, что супруга будет изменять ему с другими режиссерами.

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Меньшикова сопровождала мужа на съёмках, ухаживала за ним, носила с собой чемодан с лекарствами, ведь Ростоцкий страдал от последствий ампутации.

Несмотря на её преданность и заботу, он изменял ей. Нина прекрасно знала о похождениях мужа, но молчала.

На съемках фильма «Герой нашего времени» режиссер влюбился в актрису, которая сыграла роль Бэлы Севилью Белову. Ростоцкий собирался уже уйти к Севилье, поэтому решил поговорить с Ниной и во всем ей сознаться. Однако жена спокойно перебила его: «Ты хотел сказать, что пора сбрить бороду». В этот момент он понял, что не сможет оставить её.

Тяжелые удары судьбы


Желая сохранить семью, Меньшикова почти перестала сниматься, сосредоточившись на роли жены и матери. Она радовалась успехам супруга и сына, который пошёл по их стопам и работал в кино.

Но жизнь нанесла ей страшные удары. Однажды во время поездки за рулем Ростоцкому стало плохо, и, хотя Нина вызвала врачей, спасти его не удалось — он умер от инфаркта. Меньшикова очень тяжело переживала смерть любимого.

Через 10 месяцев трагедия повторилась: их сын Андрей погиб, сорвавшись в ущелье во время съёмок в горах Краснодарского края. Эта утрата окончательно сломила Нину. Она начала стремительно угасать, пережила несколько инсультов, перестала выходить на улицу.

В декабре 2007 года, спустя пять лет после смерти мужа и сына, актрисы не стало. Как она и хотела, её похоронили рядом с мужем и сыном. Теперь их семья воссоединилась навсегда.

Нина Меньшикова (фото: РИА Новости / Галина Кмит)

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Отца Линдси Лохан задержали за нападение на экс-супругу Кейт Мейджор
24 февраля 2025, 13:08

Линдси Лохан (Фото: Instagram*/lindsaylohan)

Отец американской актрисы Линдси Лохан Майкл арестован за нападение на экс-супругу-журналистку Кейт Мэйджор. Как пишут обозреватели The Daily Mail, мужчину освободили под залог, и он продолжил преследовать мать своих двоих детей.
Пара поженилась в 2014 году, затем у них появились два сына: Логан и Лэндон. Брак Майкла и Кейт продержался четыре года. При бракоразводном процессе Мэйджор попросила оставить единоличную опеку над сыновьями. О том, что мужчина преследует бывшую, стало известно сегодня.

Уточняется, что Майкл караулил Кейт на парковке, пока та была на приеме у врача. Женщина увидела его в окно, а врач вызвал полицейских.

Мэйджор сообщила полиции, что несколько дней назад Майкл кинулся на нее с кулаками, и его задержали. Информацию зафиксировали в рапорте.

Ранее сообщалось о жизни актрисы Надежды Михалковой.

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*Запрещен в РФ
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