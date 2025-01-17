Алла Пугачева перестала оплачивать услуги по уходу за кладбищем, где похоронены родители и брат

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Алла Пугачева, решившая разорвать все связи с Россией, прекратила оплачивать услуги по уходу за могилами своего брата и родителей на Кузьминском кладбище. Об этом сообщила жена ее племянника Гузель в беседе с изданием «Комсомольская правда».
Она отметила, что знаменитая родственница не поддерживает с ними никакого контакта. Например, маленькая внучка, названная в честь Пугачевой, с момента своего рождения так и не увидела свою известную бабушку. И даже на новогодние праздники артистка не позвонила родным, чтобы поздравить их.
Кроме того, Пугачева перестала финансировать уборку могил своих близких, хотя в первые годы эмиграции она еще переводила средства. Сейчас, по словам Гузель, могила запущена и ухаживать за ней некому.
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Кроме того, Пугачева перестала финансировать уборку могил своих близких, хотя в первые годы эмиграции она еще переводила средства. Сейчас, по словам Гузель, могила запущена и ухаживать за ней некому.
«Вопрос с могилами остается открытым. Мы сделали все необходимое: восстановили документы, осталось только получить подпись Аллы Борисовны, но у них нет времени», — сказала она.Читайте также:
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Анастасия Хохлова