Алла Пугачева перестала оплачивать услуги по уходу за кладбищем, где похоронены родители и брат

Алла Пугачева, решившая разорвать все связи с Россией, прекратила оплачивать услуги по уходу за могилами своего брата и родителей на Кузьминском кладбище. Об этом сообщила жена ее племянника Гузель в беседе с изданием «Комсомольская правда».