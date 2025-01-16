«Я сейчас заплачу»: Инстасамка впервые за долгое время опубликовала фотографию с мамой

Фото: Telegram-канал Инстасамки
Российская рэп-исполнительница Инстасамка впервые за долгое время опубликовала фотографию с мамой. Снимок представлен в её Telegram-канале.
Отмечается, что фотография была сделана во время поездки певицы к семье. Она рассказала, что приехала рано утром и отвезла маму с братом школу. После она посетила тренировку по плаванию и впервые за три года увидела, как её брат занимается спортом.
Инстасамка написала, что еле сдерживала слёзы, смотря на своего подросшего младшего брата и проводя время с мамой.
Ранее сообщалось, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и Инстасамка записали общий альбом. Он вышел 8 ноября и получил название «Бумеры и зумеры». В нём были представлены шесть треков, включая «Хорошо», «За деньги нет» и «Русские вперед». Этот релиз стал первым для рос-группы за последние шесть лет.
При этом позднее Шнуров отметил, что Инстасамка пока не станет постоянной солисткой коллектива, сотрудничество ограничилось лиши выпуском небольшого альбома.
Читайте также:
В центре Москвы звезды устроили «голую вечеринку-2»: как Гудков, Инстасамка, Глюкоза и другие артисты угодили в скандал
Mash: квартира певицы Инстасамки чуть не сгорела из-за неисправного камина
Инстасамка станет голосом группы «Ленинград»
Инстасамка написала, что еле сдерживала слёзы, смотря на своего подросшего младшего брата и проводя время с мамой.
Ранее сообщалось, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и Инстасамка записали общий альбом. Он вышел 8 ноября и получил название «Бумеры и зумеры». В нём были представлены шесть треков, включая «Хорошо», «За деньги нет» и «Русские вперед». Этот релиз стал первым для рос-группы за последние шесть лет.
При этом позднее Шнуров отметил, что Инстасамка пока не станет постоянной солисткой коллектива, сотрудничество ограничилось лиши выпуском небольшого альбома.
Читайте также:
В центре Москвы звезды устроили «голую вечеринку-2»: как Гудков, Инстасамка, Глюкоза и другие артисты угодили в скандал
Mash: квартира певицы Инстасамки чуть не сгорела из-за неисправного камина
Инстасамка станет голосом группы «Ленинград»
Анастасия Чинкова