«Всё, красивая жизнь закончилась»: мама Тимати опубликовала неожиданные фото рэпера из Парижа

Тимати (фото: соцсети)
Тимати вместе со своей семьёй уже несколько дней находится в Париже. Они посетили многие достопримечательности и знаковые места, но фотографии, опубликованные мамой рэпера в соцсетях, вызывают шок.
Вместе с Тимати изучать французскую столицу отправились его дочь Алиса, сын Ратмир, мама Симона Яковлевна и возлюбленная Валентина. Они побывали в Диснейленде, в роскошных французских ресторанах, музеях и прочих местах города.
Однако его мама в своих соцсетях представила фото из весьма неожиданного места, в котором известного рэпера трудно представить. Кадры сделаны ночью, на них Тимати, стоя на фоне парижской мусорной свалки, ест быстрорастворимую лапшу. Подпись к посту гласит: «Все. Красивая жизнь закончилась, съезжаем из отеля и переходим на доширак».
В комментариях пользователи с сарказмом предложили женщине продать дорогой перстень сына и купить квартиру в Париже. Другие написали, что во французской столице и свалка выглядит «интеллигентно» и «доширак какой-то модный и стильный».
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Однако его мама в своих соцсетях представила фото из весьма неожиданного места, в котором известного рэпера трудно представить. Кадры сделаны ночью, на них Тимати, стоя на фоне парижской мусорной свалки, ест быстрорастворимую лапшу. Подпись к посту гласит: «Все. Красивая жизнь закончилась, съезжаем из отеля и переходим на доширак».
В комментариях пользователи с сарказмом предложили женщине продать дорогой перстень сына и купить квартиру в Париже. Другие написали, что во французской столице и свалка выглядит «интеллигентно» и «доширак какой-то модный и стильный».
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Анастасия Чинкова